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Dünya

Kolombiya'da koronavirüs nedeniyle acil durum ilan edildi

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) 'pandemi' ilan ettiği yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasına karşı Kolombiya'da ulusal acil durum ilan edildi.

AA18 Mart 2020 Çarşamba 19:22 - Güncelleme: 18 Mart 2020 Çarşamba 19:22
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Ülke basınındaki haberlere göre, Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque, ulusa sesleniş konuşmasında, "Ülkedeki halkın hayatını olumsuz etkileyen koronavirüs salgınıyla mücadele etmek için ulusal acil durum ilan ettik." dedi.

Ülkenin karşı karşıya kaldığı istisnai koşullar göz önüne alındığından en büyük riskin yaşlılar olduğunu belirten Duque, "İlk önlem olarak 70 yaşın üstündekiler 20 Mart'tan 31 Mayıs'a kadar zorunlu olarak izolasyonda kalacak." ifadesini kullandı.

Nüfusu 48 milyonu aşan Kolombiya'da 93 kişide Kovid-19 görüldü.

Komşunun kapısına 147 bin 132 sığınmacı dayandı

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