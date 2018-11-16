Kolombiya’da öğrenci protestolarına polisin müdahalesi sonucu 35 kişi gözaltında alındı

Ülkede yaklaşık 3 aydır, hükümetin vergi sistemine itiraz eden ve yüksek öğretime ayrılan bütçenin artırılmasını isteyen öğrenci, akademisyen ve işçi sendikalarının protesto eylemleri devam ediyor.

Cali, Medellin, Barranquilla gibi şehirlerde eş zamanlı protestolar düzenlenirken, başkent Bogota'nın çeşitli noktalarında özellikle öğrencilerin yoğun katılımı ile yürüyüşler yapıldı.

Öğrenci yürüyüşüne katılım yüksek

Bogota'daki Nacional, Pedagogica ve Distrital gibi önemli kamu üniversitelerinin yanı sıra diğer yükseköğretim kurumlarından da öğrenci gruplarının ve akademisyenlerin düzenlediği yürüyüşe 14 bine yakın kişi katıldı.

Kentin farklı noktalarından harekete geçerek birleşen protestocular, şehir ulaşımındaki en kilit noktalardan 100. Cadde'ye doğru Kuzey Otoyolu üzerinden ilerledi.

Geçen hafta düzenlenen ve şiddete dönüşen gösterilerin aksine büyük bölümü olaysız geçen yürüyüşte göstericiler, 100. Cadde'ye ulaşmalarına az bir mesafe kala polis müdahalesi ile durduruldu.

35 gözaltı, bir kişi hafif yaralı

Polisin göz yaşartıcı gazla müdahalesine, göstericilerin taş ve el yapımı küçük patlayıcılarla karşılık vermesi üzerine çıkan olaylarda bir eylemci yüzünden hafif yaralanırken, 35 kişi gözaltına alındı.

Küçük gruplar halinde bir müddet devam eden gösterilerin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Bogota Belediyesi Güvenlik Sekreteri Jairo Garcia, "Bugün başkentte barışçıl şekilde yürüyüş yapan yaklaşık 14 bin kişiye teşekkür ediyoruz." dedi.

Gözaltına alınan 35 kişiden 14'ü hakkında yasal işlem başlatıldığını aktaran Garcia, diğer 21 kişi hakkında herhangi bir bilgi vermedi.

Garcia, polisin, öğrenci kortejinin sonunda bulunan ve etrafa zarar veren maskeli kişiler nedeniyle yürüyüşe müdahale ettiğini belirtti.

Öte yandan Cali ve Medellin'de düzenlenen yürüyüşlerde de polis ve göstericiler arasında arbede yaşandığı, Cali'deki gösterilerde 2 kişinin yaralandığı bildirildi.

Kolombiya'da geçen hafta düzenlenen protesto eylemleri özellikle Bogota'nın birçok bölgesinde şiddete dönüşmüş, olaylarda güvenlik güçleri, bankalar, iş yerleri ve bir radyo istasyonu taş, sopa, boya ve el yapımı küçük patlayıcıların hedefi olmuştu.

Devlet Başkanı Ivan Duque, gelişmelerin ardından yaptığı açıklamada öğrencilere diyalog çağrısında bulunmuştu.

Gösterilerin birkaç aydır devam ettiği Kolombiya'da, Duque ve akademisyenler ekim sonunda bir araya gelmiş ve hükümet, eğitim bütçesinin kademeli olarak artırılacağını açıklamıştı. ?

Hükümetin bu kararına rağmen bazı öğrenci grupları eylemlerine devam edeceğini duyurmuştu.