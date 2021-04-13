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Dünya

Kolombiya'da silahlı saldırı

Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da yapılan silahlı saldırıda 4 kişi öldü.

AA13 Nisan 2021 Salı 04:04 - Güncelleme: 13 Nisan 2021 Salı 04:04
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Güney Amerika ülkesi Kolombiya'nın yönetim bölgesi Narino'da, silahlı saldırıya uğrayan 4 kişi hayatını kaybetti.

Kolombiya basınında çıkan habere göre, ülkenin güneybatısındaki Samaniego kasabasında, kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişi yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yılbaşından bu yana ülkenin farklı bölgelerindeki silahlı grupların saldırılarında 90'tan fazla kişi öldü.

Ülkede şiddetten en çok etkilenen eyaletler Antioquia, Cauca ve Narino olarak kayıtlara geçti.

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