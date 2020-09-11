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Dünya

Kolombiya'da tepki protestoları şiddetleniyor: Ölü ve yaralı sayısı yükseldi

Ülkenin başkenti Bogota'da 9 Eylül'de polisin 'sosyal mesafe' kuralına aykırı davrandığı gerekçesiyle Javier Ordonez'i gözaltına alırken şok tabancasıyla öldürmesiyle başlatılan tepki protestolarında ölenlerin sayısı 10'a, yaralı sayısı 403'e yükseldi.

AA11 Eylül 2020 Cuma 20:05 - Güncelleme: 11 Eylül 2020 Cuma 20:05
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Kolombiya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede polisin söz konusu kişinin gözaltına alırken şok tabancasıyla öldürmesi nedeniyle çarşamba sabahından bu yana düzenlenen gösterilerde ölü sayısı 10, yaralı sayısı 400’e çıktı.

Bakanlık, yaralıların 209'unun sivil vatandaş, 194’ünün polis memuru olduğunu kaydetti, gösterilerde güvenlik güçlerine ait 60 bina ve şehir içi ulaşımda kullanılan onlarca otobüsün de zarar gördüğünü bildirdi.

Diğer yandan Savunma Bakanı Carlos Trujillo Holmes, Ordenez’in gözaltısı sırasında yasa dışı eylemlere girişen polisler adına özür dileyerek, "Ulusal Polis, af diliyor." ifadelerini kullandı.

Ordonez’in ölümüne karışan polislere soruşturma açıldığını belirten Bakan Holmes, 7 polisin açığa alındığını kaydetti.

- ŞOK TABANCASIYLA ÖLDÜRÜLEN JAVİER ORDONEZ

Ülkenin başkenti Bogota’da 9 Eylül’de polis, "sosyal mesafe kurallarına aykırı şekilde" arkadaşlarıyla birlikte içki içtiği gerekçesiyle Ordonez'i gözaltına almak için yere yatırmış ve bu sırada defalarca şok tabancasını üzerinde kullanmıştı.

Ordonez’in şok tabancasıyla öldürülmesi sırasında polise birçok kez "Boğuluyorum" diye seslenmesi ve yardım istemesi sosyal medyaya yansımıştı.

Ülkede geniş yankı uyandıran olay nedeniyle birden fazla kentte tepki protestoları düzenlenmiş ve göstericiler polisle çatışmıştı. Göstericiler ayrıca bazı kentlerde polis merkezlerini ateşe vermişti.

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