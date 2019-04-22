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Kolombiya'da toprak kayması: 17 kişi hayatını kaybetti

Kolombiya’da, sağanak yağışların neden olduğu toprak kaymasında 17 kişi hayatını kaybetti.

  • AA
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Kolombiya’nın güneybatısındaki Cauca yönetim bölgesine bağlı Rosas kasabasında şiddetli yağışların ardından toprak kayması meydana geldi.

Ulusal Afet ve Risk Yönetimi Birliğinden (UNGRD) yapılan yazılı açıklamada, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği ve 5 kişinin yaralandığı bölgede şu ana kadar 17 kişinin cesedine ulaşıldığı kaydedildi.

Bölgeyi ziyaret eden Devlet Başkanı Ivan Duque, kriz masasındaki çalışmaları inceledi, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi.

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