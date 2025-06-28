Kolombiya'da toprak kayması: 22 ölü

Antioquia valiliğinden yapılan açıklamada, kentin Bello ve Altos de Oriente bölgelerinde, aşırı yağışların ardından meydana gelen toprak kaymasında yeni cesetlere ulaşıldığı kaydedildi.



Toprak kaymasında yaşamını yitirenlerin sayısının 22'ye çıktığı belirtilen açıklamada, 8 kişinin halen kayıp olduğu ifade edildi.

Açıklamada, arama kurtarma çalışmalarının 391 kişiyle sürdürüldüğü ve toprak altında kalan cesetlerin çıkarılması için büyük bir gayret gösterildiği vurgulandı.

Belediyeden yapılan açıklamada ise göçme riski taşıyan eğimli arazilere çok sayıda ev inşa edildiği ve bu yapıların risk grubunda yer aldığı belirtildi.

Kolombiya genelinde mart ayından bu yana etkili olan yoğun yağışlar, birçok bölgede can ve mal kaybına yol açmıştı.