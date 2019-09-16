Kolombiya'da uçak düştü: 7 ölü
Kolombiya´da, Piper PA-31 tipi uçak, düştü. Kazada, 7 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ise yaralandı.
- DHA
Kolombiya´nın Cauca bölgesindeki Popayan kentinde, Piper PA-31 tipi uçak düştü. Yerleşim yerlerine düşen uçakta 9 kişinin bulunduğu, bunlardan 7´sinin hayatını kaybettiği ve 2´sinin ağır yaralı olduğu açıklandı. Üçüncü yaralının ise uçağın düştüğü bölgedeki bir çocuk olduğu bildirildi.
Uçağın düşüş nedeni henüz belirlenemezken; Kolombiya Ulaştırma Bakanlığı´na bağlı Özel Sivil Havacılık İdari Birimi, kazaya dair soruşturma başlattı.
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