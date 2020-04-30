Kolombiya'da yerli halk liderine suikast

AA 30 Nisan 2020 Perşembe 22:59 - Güncelleme: 30 Nisan 2020 Perşembe 22:59

Yerel basında çıkan haberlere göre, El Vado Topluluğu Konsey Başkanı Narvaez, Kolombiya'nın güneybatısında yer alan Cauaca eyaletinde kimliği belirlenemeyen kişilerce silahlı saldırıya uğradı.

Saldırıda Narvaez ile eşi, oğlu ve torunu olay yerinde hayatını kaybetti, yaralanan 17 yaşındaki diğer oğlu hastaneye kaldırıldı.

Cauca Valisi Elias Larrahondo, basına yaptığı açıklamada, "Pandemi nedeniye yaşadığımız sıkıntılara ek olarak silahlı çatışmalar tırmanıyor. Toplum liderlerinin güvenliğinin artırılmasını ve bölgemize yatırım yapılmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.



Bölgede geçen hafta sonu Narvaez ailesine mensup 4 kişi daha öldürülmüştü.



Ülkede Kasım 2016'da FARC ile devlet arasında imzalanan "barış anlaşması"ndan bu yana yerli toplulukların haklarını savunan halk liderleriyle aktivistler suikastların hedefi oluyor.



Ülkedeki cinayet ve saldırıları protesto etmek amacıyla çeşitli kesimlerin katılımıyla geçen yıl temmuz ayında 110 şehirde gösteriler düzenlenmişti.