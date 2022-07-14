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Dünya

Kolombiya'da yerli halk liderine suikast

Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da yerli halk liderlerinden Jaime Losada, kimliği belirsiz kişilerce düzenlenen suikast sonucu hayatını kaybetti.

AA14 Temmuz 2022 Perşembe 07:24 - Güncelleme:
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Kolombiya basınında çıkan haberlere göre, Losada, Putumayo yönetim bölgesine bağlı Puerto Guzman kasabasında, kimliği belirlenemeyen kişilerin saldırısına uğradı.

Yetkililerin açıklamasına göre, Losada'nın cesedinin Sevilla Nehri kıyısında bulunduğu bildirildi.

Losada'nın uzun süreden bu yana silahlı çeteler tarafından tehdit edildiği bilgisi paylaşıldı.

- BU YIL 101 TOPLUM LİDERİ, SUİKASTA KURBAN GİTTİ

Kolombiya Kalkınma ve Barış Çalışmaları Enstitüsünün (Indepaz) verilerine göre, ülkede bu yıl 101 toplum lideri suikasta kurban gitti.

Ülkede Kasım 2016'da FARC ile devlet arasında imzalanan "barış anlaşması"ndan bu yana yerli toplulukların haklarını savunan halk liderleriyle aktivistler, suikastların hedefi oluyor.

Başkent Bogota'da cinayet ve saldırıları protesto etmek amacıyla çeşitli kesimlerin katılımıyla 2019 Temmuz'da 110 şehirde gösteriler düzenlenmişti.

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