Kolombiya'da yola döşenen patlayıcının infilakı sonucu 4 asker öldü

AA 26 Ekim 2021 Salı 20:35 - Güncelleme: 26 Ekim 2021 Salı 20:35

"Otoniel" lakaplı Dairo Antonio Usuga'nın yakalanmasına misilleme yapan örgüt, Antioquia yönetim bölgesi Turbo kasabasında askerleri pusuya düşürdü.

Yetkililer, askeri aracın geçişi sırasında yola döşenen patlayıcı maddenin infilak etmesi sonucu 4 askerin yaşamını yitirdiğini, 3 askerin yaralandığını bildirdi.

Ordudan yapılan açıklamada ise saldırının uyuşturucu kaçakçısı Otoniel'in yakalanmasına misilleme olarak yapıldığı duyuruldu.

Kolombiya'da en çok aranan uyuşturucu kaçakçılarından Otoniel, 24 Ekim'de asker ve polisin ortak operasyonuyla gözaltına alınmıştı.

Devlet Başkanı Ivan Duque, Otoniel'in yakalanmasının, 2 Aralık 1993'te ölü ele geçirilen uyuşturucu baronu Pablo Escobar'dan bu yana örgüt elebaşlarına vurulmuş en büyük darbe olduğunu açıklamıştı.