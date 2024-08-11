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Dünya

Kolombiya'da zorla alıkonulan 100 askerden 40'ı serbest bırakıldı

Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da, 'taşra muhafızları' isimli silahlı grup tarafından dün zorla alıkonulan 100 askerden 40'ı serbest bırakıldı.

AA11 Ağustos 2024 Pazar 07:04 - Güncelleme:
Kolombiya'da zorla alıkonulan 100 askerden 40'ı serbest bırakıldı
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Kolombiya basınında çıkan habere göre, Guaviare yönetim bölgesine bağlı San Jose del Guaviare kentindeki kırsalda operasyon düzenleyen askerler, silahlı kişilerce zorla alıkonuldu.

Taşra muhafızları tarafından etrafları kuşatılan askerler, herhangi bir çatışmaya girmeden silahlarını teslim etti.

Ordudan yapılan açıklamada, askerlerin gasp olayları nedeniyle bölgede operasyon icra ettiği ancak etraflarının silahlı köylülerce sarıldığı bildirildi.

Öte yandan, askerleri elinde tutan taşra muhafızları yayımladıkları bildiride, ordunun düzenlediği operasyonun bölgedeki hassasiyeti, sükuneti ve barışı tehlikeye attığı belirtildi.

Zorla alıkonulan askerlerin serbest bırakılması için Ombudsmanlık Ofisi ve sivil toplum kuruluşlarının çabalarının sürdüğü kaydedildi.

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