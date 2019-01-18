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Kolombiya'daki terör saldırısında ölü sayısı 21'e yükseldi

Kolombiya'da General Santander Polis Okulu'nu hedef alan bombalı araçla düzenlenen saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 21'e yükseldi.

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Polis Teşkilatı, 3 gün yas ilan edilen ülkenin başkenti Bogota'nın güneyindeki polis okulu saldırısına ilişkin son bilgileri yazılı açıklama ile paylaştı.

Açıklamada, terör eyleminde aralarında saldırganın da yer aldığı 21 kişinin öldüğü bildirildi.

Saldırıda 68 kişinin yaralandığının belirtildiği açıklamada 58 yaralının taburcu edildiği aktarıldı.

Polisin, Kolombiyalılardan saldırıya ilişkin bildiklerini paylaşmasını istediği vurgulanırken, olayın faillerinin yakalanacağının altı çizildi.

General Santander Polis Okulunu hedef alan bombalı araç saldırısına ilişkin Bogota Büyükşehir Belediyesi Sağlık Sekreterliğinin paylaştığı son bilgilerde 11 kişinin öldüğü, 87 kişinin de yaralandığı kaydedilmişti.

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Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Bogota'nın güneyindeki Santander Polis Akademisi'nde 17 Ocak'ta bomba yüklü araçla gerçekleştirilen terör saldırısında çok sayıda polis memurunun hayatını kaybettiğinin ve polis akademisi mezunlarının yaralandığının üzüntüyle öğrenildiği kaydedildi.

Açıklamada, "Bu menfur terör saldırısını şiddetle kınıyor, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

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