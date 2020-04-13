İSTANBUL 15°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,7948
  • EURO
    7,4199
  • ALTIN
    376.141
  • BIST100
    96398.6
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Kolombiya'dan 5 bin 800 Venezuelalı ülkesine geri döndü
Dünya

Kolombiya'dan 5 bin 800 Venezuelalı ülkesine geri döndü

Venezuela Devlet Başkanı Nikolas Maduro, Kolombiya'dan 5 bin 800 Venezuela vatandaşının ülkeye giriş yaptığını söyledi.

AA13 Nisan 2020 Pazartesi 21:24 - Güncelleme: 13 Nisan 2020 Pazartesi 21:24
ABONE OL

Venezuela basınındaki haberlere göre, Maduro, 5 bin 800 Venezuela vatandaşının Kolombiya'dan ülkeye giriş yaptığını bildirdi.

Kolombiya sınırındaki Tachira Eyaleti'nden giriş yapan Venezuelalılara, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında test yapıldı.

Maduro, vatandaşlara kurallara uyma çağrısında bulunarak, "Venezuela size her şeyi veriyor. Ancak sizlerden disipline, sağlık ve karantina kurallarına uymanızı talep ediyor." ifadelerini kullandı.

Maduro, geçen hafta açıklamasında, Kolombiya, Ekvador ve Peru'dan 15 bin vatandaşının ülkeye geleceğini açıklamıştı.

Güney Amerika ülkesi Venezuela'da, 181 kişide Kovid-19'a rastlandı, virüs nedeniyle 9 kişi hayatını kaybetti.

Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti sürüyor

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.