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Dünya

Kolombiya'dan sonra bir ülkeden daha Gazze teklifi: Asker göndermeye hazırız

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'nun BM'ye 'Gazze'ye barış gücü' gönderme çağrısında bulunmasından 3 gün sonra Endonezya da Gazze'de ateşkes için barış gücü göndermeye hazır olduğunu bildirdi.

AA1 Haziran 2024 Cumartesi 15:35 - Güncelleme:
Kolombiya'dan sonra bir ülkeden daha Gazze teklifi: Asker göndermeye hazırız
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Endonezya'da Devlet Başkanı seçilen ve görevine ekimde başlayacak Prabowo Subianto, İsrail'in aylardır saldırdığı Gazze'de ateşkes sağlanması için barış gücü göndermeye hazır olduklarını söyledi.

Subianto, Singapur'da düzenlenen Asya-Pasifik bölgesinin en önemli güvenlik forumlarından Shangri-La Diyaloğu'nda konuştu.

KOLOMBİYA'DAN SONRA BİR ÜLKEDEN DAHA GAZZE TEKLİFİ: ASKER GÖNDERMEYE HAZIRIZ

ABD Başkanı Joe Biden'ın açıkladığı Gazze Şeridi'nde 3 aşamalı ateşkes taslağını, ateşkes için doğru yönde bir adım olarak nitelendiren Subianto, "İhtiyaç halinde ve Birleşmiş Milletlerin talep etmesi durumunda ateşkesin sürdürülebilmesi ve taraflara güvenlik sağlama amacıyla barış gücüne katkıda bulunmaya hazırız." dedi

Subianto, Ukrayna ve Orta Doğu başta olmak üzere dünya genelindeki gerilimlerin çözümü için diyaloğa ihtiyaç duyulduğunu belirterek işbirliği olmadan kalıcı barışın sağlanamayacağını ifade etti.

ABD ve Çin'i "insanların iyiliği" için işbirliği yapmaya davet eden Subianto, "Çin'i, ABD'yi ve Batılı müttefiklerini büyük güçler olarak liderlik sorumluluklarını yerine getirmeye çağırıyoruz." diye konuştu.

Merkezi Londra'da bulunan Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsünce (IISS) Singapur'da düzenlenen 21. Shangri-La Diyaloğu, 2 Haziran'da sona erecek.

KOLOMBİYA CUMHURBAŞKANI PETRO, GAZZE'YE BARIŞ GÜCÜ GÖNDERMESİ İÇİN BM'YE ÇAĞRIDA BULUNDU

Cumhurbaşkanı Petro, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, "Gazze Şeridi'nde BM barış gücünden başka bir alternatif yoktur. Kolombiya böyle bir gücün parçası olacaktır." ifadelerini kullandı.

İsrail ordusunun Refah kentinde yerinden edilmiş Filistinlilerin kampına gerçekleştirdiği saldırının ardından İsrail'i kınayan haberleri kişisel hesabından alıntılayan Petro, Filistin'e destek paylaşımlarında bulunuyor.

Petro, 28 Mayıs'taki paylaşımında ise İsrail'in Refah'ta "katliam" yapmaya devam ettiğini belirtmişti.

Kolombiya, Gazze'de Filistin halkına yönelik devam eden saldırıları gerekçe göstererek 3 Mayıs'ta İsrail ile diplomatik ilişkileri resmen kestiklerini duyurmuştu.

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