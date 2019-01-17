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Kolombiya'nın başkenti Bogota'da patlama: 6 ölü

Kolombiya'nın başkenti Bogota'da meydana gelen patlamada 6 kişi öldü, en az 10 kişi de yaralandı.

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Kolombiya'nın başkenti Bogota'da meydana gelen patlamada 6 kişi öldü, en az 10 kişi de yaralandı.

Ülke basınında yer alan haberlere göre, General Santander Polis Okulunun önündeki patlamaya, bomba yüklü bir araç neden oldu.

Bogota Belediye Başkanı Enrique Penolasa, patlamada 6 kişinin hayatını kaybettiğini, ilk belirlemelere göre 10 kişinin de yaralandığını söyledi.

Ölen ve yaralananların kimliklerine ilişkin herhangi bir açıklama ise yapılmadı.

Ülkenin güneyindeki Choco yönetim bölgesine giden Devlet Başkanı Ivan Duque'nin de ziyaretini yarıda keserek başkente dönmek üzere yola çıktığı öğrenildi.

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