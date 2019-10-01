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Kolombiya'nın BM'ye sunduğu fotoğraflar istihbarat şefinin istifasına yol açtı

Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque'nin, ELN militanlarının Venezuela'da bulunduğunu ve bu ülkeden destek aldığını göstermek için BM'ye sunduğu dosyadaki bazı fotoğrafların, kendi ülkesinde çekildiğinin ortaya çıkmasının ardından ülkenin askeri istihbarat başkanı istifa etti.

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Duque'nin BM 74. Genel Kurulunda dile getirdiği ve daha sonra BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e sunduğu Venezuela'nın teröre destek verdiği iddialarına dair belgeleri içeren dosyadaki fotoğraflardan en az ikisinin Kolombiya'da çekildiğinin ortaya çıkması, ülke gündemindeki yerini koruyor.

Ülke basınındaki haberlere göre askeri istihbaratın başındaki General Oswaldo Pena Bermeo, silahlı isyancı sol örgüt Ulusal Kurtuluş Ordusunun (ELN) Venezuela'daki varlığının iddia edildiği söz konusu dosyadaki yanlış fotoğraflar nedeniyle sorumluluğunu kabul etti ve istifa mektubunu Duque'ye sundu.

- KOLOMBİYA İDDİALARINDA ISRARCI

Kolombiyalı resmi otoriteler ise ELN'nin Venezuela'dan destek bulduğuna ve bu ülkedeki varlığına yönelik iddialarını sürdürüyor.

Dışişleri Bakanı Carlos Holmes Trujillo, Savunma Bakanı Guillermo Botero ve Başsavcı Vekili Fabio Espitia ile kuvvet komutanları, konuya ilişkin düzenlenen basın toplantısında kameralar karşısına geçti.

Başkent Bogota'daki Devlet Başkanlığı Sarayı Casa de Narino'da yapılan toplantıda konuşan Espitia, komşu Venezuela'daki yasa dışı silahlı grupların varlığı iddialarına ilişkin birden çok soruşturma yürütüldüğünü duyurdu.

Ellerinde ELN'nin üst düzey isimlerinin Venezuela'da tedavi edildiklerine dair iddialara ilişkin deliller bulunduğunu anlatan Espitia, bu kanıya örgütün silah bırakan militanları ile yapılan görüşmeler ve yapılan operasyonlarda ele geçirilen bilgisayar ve harici belleklerde bulunan bilgiler ışığında ulaştıklarını ifade etti.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun devrilmesi için muhaliflere her türlü desteği veren Kolombiya Devlet Başkanı Duque, geçen hafta BM 74. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, Venezuela'nın teröre destek verdiğini ve uyuşturucu ticareti yaptığını iddia etmişti.

"Venezuela'nın uluslararası terörizm ağı için bir bağlantı merkezi" olduğunu öne süren Duque, BM Genel Sekreteri Guterres'e bu iddialarına ilişkin belge sunmuş, sosyal medya hesabından da belgenin bazı bölümlerini yayımlamıştı.

Daha sonra, dosyaya Venezuela'da çekilmiş gibi konulan fotoğraflardan en az ikisinin Kolombiya'da çekildiği ortaya çıkmış, BM Genel Kurulu'nda bu konuyla ilgili konuşan Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez ise Duque için "iflah olmaz bir yalancı" ifadesini kullanmıştı.

 
 

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