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Kolombiya-Venezuela sınırında askeri hareketlilik: 3 Amerikan askeri uçağı Kolombiya’ya inişi yaptı

Kolombiya-Venezuela sınırında askeri hareketlik artmaya devam ediyor. Kolombiya hava kuvvetlerine ait C-130 kargo uçağı, Venezuela sınırındaki Cucuta kentine asker bıraktıktan sonra, 3 Amerikan askeri uçağı da Kolombiya’ya indi. ABD’li Deniz Piyadelerinin de Kolombiya’ya ulaştığı yönünde iddia ediliyor.

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ABD ordusunun bölgeye ilişkin askeri harekatta bulunacağı iddiasının, Başkan Donald Trump’ın Güvenlik Danışmanı John Bolton’ın "Kolombiya’ya 5 bin asker" notuyla ortaya atılmasının ardından Kolombiya-Venezuela sınırında askeri hareketlik artmaya devam ediyor. Kolombiya hava kuvvetlerine ait C-130 kargo uçağı, Venezuela sınırındaki Cucuta kentine asker bıraktıktan sonra, 3 Amerikan askeri uçağı da Kolombiya’ya indi. ABD basınında, Amerikan Deniz Piyadelerinin de Kolombiya’ya ulaştığı yönünde iddialar yer almaya başladı.
  
"KADIN CİNAYETLERİ İÇİN ASKERİ UÇAK" İDDİASI
 
ABD kaynakları askeri bir hareketlilik olduğunu reddetti. Kolombiya Savunma Bakanı Guillermo Botero ise ülkeye 3 Amerikan askeri uçağının indiğini kabul etti ama bunun "rutin" bir işlem olduğunu savundu. Hatta bir uçağın savcı Matthew Whitaker'den, bir diğerinin ise Berkshire Hathaway grubunun başkanı Warren Buffett'in oğlu Howard Buffett'den "Kolombiya'da kadın cinayetlerinin engellenmesinde kullanılmak üzere bağış" olduğunu iddia etti. Amerika’nın Sesi muhabiri Steve Herman ise, uçakların Kolombiya’ya sık sık uçuş yapan ve yalnızca 130 askerin sığabileceği bir C17 askeri kargo uçağı olduğunu iddia etti.
 

ABD´yi yok edebilecek füzede ''her şey yolunda''

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