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Dünya

Koltuğu devraldı, Türkiye'ye dil uzattı

İsrail'in Gazze'deki katliamını görmezden gelen Gideon Saar, bakanlık görevine gelir gelmez Türkiye'ye dil uzatmaya kalktı.

11 Kasım 2024 Pazartesi 12:37 - Güncelleme:
Koltuğu devraldı, Türkiye'ye dil uzattı
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İsrail Dışişleri Bakanlığında eski Bakan Yitsrael Katz'tan koltuğu devralan İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, provokasyona kalkıştı.

KOLTUĞU DEVRALDI, TÜRKİYE'YE DİL UZATTI

Devir teslim töreninde konuşan Saar, Türkiye'yi hedef aldı.

Kürtlerin, İsrail'in "doğal müttefiki" olduğu iddiasında bulunan Saar, "Kürtlerle bağlarımızı güçlendirmeliyiz" açıklamasında bulunarak Türkiye hakkında hadsiz sözler sarf etti.

Gazze'de çocukları, kadınları, yaşlıları acımasızsa katleden bir hükümetin bir parçası olan Saar, Kürt meselesi üzerinden Türkiye'ye dil uzatmaya kalktı.

Göreve gelir gelmez Türkiye aleyhtarı açıklamalarda bulunması Saar'ın yükleneceği misyonu gözler önüne serdi.

İki devletli çözümü "saçmalık" olarak niteleyen ve siyasi bir çözümün İsrail'in yok olmasına yol açacağını düşünen Saar, 2016 yılında yayınlayan İsrail ve Batı için göç sorununu ele aldığı bir makalesinde Batı Şeria'da yaşayan Filistinliler ile İsrail içindeki Araplar arasında aile birleşimini engellemeyi desteklediğini belirtti.

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