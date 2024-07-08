İSTANBUL 32°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Temmuz 2024 Pazartesi / 2 Muharrem 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,7074
  • EURO
    35,4878
  • ALTIN
    2494.24
  • BIST100
    10935.3
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Koltuk sallanıyor! Demokrat Parti'de 'Biden çekilsin' sesleri yükseliyor
Dünya

Koltuk sallanıyor! Demokrat Parti'de 'Biden çekilsin' sesleri yükseliyor

Başkan adayı Donald Trump ile gerçekleştirdiği seçim münazarasında tepki toplayan ABD Başkanı Joe Biden için Demokrat Parti'de farklı seslerin yükselmeye başladığı ifade edildi. New York Times gazetesi, Demokrat Temsilciler Meclisi üyelerinin katılımıyla yapılan son toplantıda, Biden'ın 'başkanlık yarışından çekilmesi gerektiği' yönünde kanaat ortaya çıktığını aktardı.

AA8 Temmuz 2024 Pazartesi 12:13 - Güncelleme:
Koltuk sallanıyor! Demokrat Parti'de 'Biden çekilsin' sesleri yükseliyor
ABONE OL

Gazeteye konuşan ve isimlerinin yayımlanmasını istemeyen kaynaklar, dün internet üzerinden yapılan toplantıda, Demokratlar arasında "Biden'ın yaşı ve tekrar seçilebilme olasılığına yönelik endişelerin" görüşüldüğünü belirtti. Toplantıda bulunan kaynaklar, Demokrat Partili Kongre üyesi Hakeem Jeffries tarafından düzenlenen oturumda, partinin "Beyaz Saray'ı elinde tutma ve Kongre'deki üstünlüğünü korumak" için başkan adayının değişimi konusunda "yaygın bir kanaat" ortaya çıktığını kaydetti.

ÜST DÜZEY İSİMLER VAR

Biden'ın "kesinlikle başkanlık yarışından çekilmesi" yönünde kanaat belirtenler arasında ABD Temsilciler Meclisi'nde çeşitli komisyonlara başkanlık yapan üst düzey Demokrat isimlerin de yer aldığını aktaran kaynaklar, bazı Kongre üyelerinin ise Biden'a desteklerini dile getirdiğini ifade etti.

Demokrat yetkililer, Biden'a destek vermeye devam edenler arasında da "Başkan'ın yarışı kazanması için daha çok çaba göstermesi gerektiği" düşüncesinin hakim olduğunu belirtti. Ayrıca Jeffries tarafından düzenlenen toplantının dahi, parti içinde yaşanan "panik ortamının" bir göstergesi olduğu ifade edildi.

BİDEN'IN KOLTUĞU SALLANIYOR

ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri için yarışan Demokrat Partili Joe Biden ile Cumhuriyetçi rakibi Trump, 27 Haziran gecesi CNN'deki ilk canlı yayın tartışmasında kozlarını paylaşmıştı. 81 yaşındaki Biden, ikinci dönem adaylığında yaşı konusunda duyulan kaygıları giderecek performans sergileyememiş, program sonrası yoğun eleştirilere maruz kalmıştı. Demokrat Partili kesimden ve Biden'ı destekleyen bazı medya kuruluşlarından Biden'a "başkanlık seçimlerinden çekilmesi" çağrısı yapılmıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.