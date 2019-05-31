29°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8648
  • 6,5576
  • 244.705
  • 89.452
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Komada olan Suudi Prens 14 yıl sonra başını oynattı

Suudi Arabistan’da kraliyet ailesi üyelerinden olan ve komada olan Prens Halid Bin Talal, 14 yıl sonra ilk kez başını oynattı.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

2005 yılında Bir trafik kazası geçiren ve 14 yıldır komada olan Suudi Arabistan kraliyet ailesi üyelerinden Prens Halid Bin Talal, yıllar sonra ailesine umut verdi. Kuzeni Prens Halid Bin Talal’ı ziyarete giden Prenses Rima bint Talal, yıllar sonra kuzeninin başını oynatmasına şahit oldu. Prenses Rima, bu anları ise sosyal medya hesabından paylaştı. “Başını oynattı” ifadesini kullanan Rima, kuzeninin 14 yıl sonra ilk kez hareket ettiğini dile getirdi.
 
Arap basını tarafından uyuyan prens olarak tanımlanan Prens Halid Bin Talal, geçirdiği kazanın ardından solunum makinalarına bağlanmış, ailesi solunum makinasının fişinin çekilmesini reddetmişti.

L-UMTAS füzesi, hedefi tam isabetle vurdu

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Pompeo: Türkiye'nin çabaları sürüyor

Pompeo: Türkiye'nin çabaları sürüyor

Kırşehir’de ele geçirildi: Viking dönemine ait

Kırşehir’de ele geçirildi: Viking dönemine ait

Türkiye'den kritik S-400 açıklaması

Türkiye'den kritik S-400 açıklaması

Kadir Gecesi'nde neler yapmalı?

Kadir Gecesi'nde neler yapmalı?

'Rusya ile Türkiye arasında görüş ayrılığı yok'

'Rusya ile Türkiye arasında görüş ayrılığı yok'

Bakan Gül: Sıfır tolerans gösterilecek! Yakın zamanda açıklayacağız

Bakan Gül: Sıfır tolerans gösterilecek! Yakın zamanda açıklayacağız

MSB: Pilotlarımız F-4'ten atlayarak kurtuldu

MSB: Pilotlarımız F-4'ten atlayarak kurtuldu

Yer: Hakkari... Kaplumbağanın ağzındakini görenler şaştı kaldı!

Yer: Hakkari... Kaplumbağanın ağzındakini görenler şaştı kaldı!
 

POPÜLER HABERLER

Kerkük´te iftar sonrası patlama

Kerkük´te iftar sonrası patlama

Gizemli keşif... Hatay'da bulundu

Gizemli keşif... Hatay'da bulundu

Yüzlerce kişinin öldüğü Çernobil'den kareler

Yüzlerce kişinin öldüğü Çernobil'den kareler

Yenikapı'da 300 bin kişi teravih namazı kılacak!

Yenikapı'da 300 bin kişi teravih namazı kılacak!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA