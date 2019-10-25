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Komedi filmlerini aratmadı... Cinayet tiyatrosu! 

Çin’de 5 kiralık katilin yarı fiyatına birbirine devrettiği cinayet sahte ölümle son buldu. İşi üstlenen son suikastçı parayı beğenmeyince, hedefteki kişiye gerçeği anlatıp sahte bir ölüm kurguladı. 

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Çin’de komedi filmlerinde bile zor görülecek bir cinayet planı hikayesi ortaya çıktı. Nanning kentinde 2013 yılında işadamı Wei, müteahhit Qin Youhui’ye dava açtı. Her şeyini kaybetmekten korkan Qin 282 bin dolar karşılığında kiralık katil Xi Guangan ile davacının ortadan kaldırılması için anlaştı. Ancak işi alan Xi elini kirletmek istemedi ve cinayeti yarı fiyatına Mo Tianxiang’e devretti. 

FİYAT 14 BİN DOLARA DÜŞTÜ 

Mo cinayeti Kangsheng’e, Kangsheng de Guangsheng’e,  son olarak Guangsheng de Ling Xiansi’ye işi devretti. Fiyatın 14 bin dolara düşmesi üzerine Ling bu paranın adam öldürmeye değmeyeceğine kanaat getirerek hedefteki Wei’ye her şeyi anlattı. Birlikte sahte bir ölüm kurgulayarak cinayetin fotoğraflarını çekmeyi kararlaştırdılar. Ancak son anda vazgeçen Wei polise giderek durumu anlattı. Cinayet işlemeyi kabul eden 5 kişi de yakalandı. Bu kişiler 2 yıldan 7,5 yıla değişen sürelerde hapis cezası aldı.

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