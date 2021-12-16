İSTANBUL 6°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Aralık 2021 Perşembe / 12 CemaziyelEvvel 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,7939
  • EURO
    16,7522
  • ALTIN
    847.492
  • BIST100
    2162.26
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Komşu 2015'i işaret edip, rest çekti: Kabul etmeyiz
Dünya

Komşu 2015'i işaret edip, rest çekti: Kabul etmeyiz

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefonda görüştü. Abdullahiyan, Viyana'da devam eden nükleer müzakerelerde 2015'te imzalanan nükleer anlaşmanın ötesinde herhangi bir yükümlülüğü kabul etmeyecekleri bizzat bildirdi.

AA16 Aralık 2021 Perşembe 07:12 - Güncelleme: 16 Aralık 2021 Perşembe 07:12
ABONE OL

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Viyana'da devam eden nükleer müzakerelerde 2015'te imzalanan nükleer anlaşmanın ötesinde herhangi bir yükümlülüğü kabul etmeyeceklerini belirtti.

İran Dışişleri Bakanlığının yazılı açıklamasına göre, Abdullahiyan ile Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres telefonda görüştü.

Görüşmede Avusturya'nın başkenti Viyana'da devam eden nükleer müzakereler ele alındı.

Abdullahiyan, nükleer görüşmelerde yer alan İranlı müzakere heyetinin iyi bir anlaşmaya varmak için gerekli inisiyatif ve yetkiye sahip olduğunu buna karşılık müzakerelerdeki yavaş ilerlemenin Avrupalı tarafların inisiyatif eksikliğinden kaynaklandığını savundu.

İran'ın yaptırımların kaldırılması ve anlaşmanın tam olarak uygulanması hususunda iki taslak metin sunduğunu hatırlatan Abdullahiyan, "Nükleer anlaşmanın dışında herhangi bir talebimiz yok ve nükleer anlaşmanın ötesinde bir talebi de kabul etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Ülkesinin iyi niyetle müzakere masasına oturduğunu dile getiren Abdullahiyan, "Bununla birlikte tehdit dilini hiçbir şekilde kabul etmeyeceğiz. Batılı taraflar, İran'a yönelik kullanılan tehdit dilinin tam ters etki yapacağını bilmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

BM Genel Sekreteri Guterres ise Viyana'daki nükleer görüşmelerin önemine işaret ederek, "Nükleer anlaşma önemli bir belge, muhteviyatının da uluslararası barış ve istikrar için çok faydalı olduğuna inanıyoruz." dedi.

Guterres, müzakerelerin başarılı olabilmesi için BM'nin tüm araçlarını kullanacaklarını ve her türlü çabayı göstereceklerini vurguladı.

İran nükleer anlaşmasının yeniden tam anlamıyla uygulanmasını sağlama ve ABD'nin anlaşmaya dönüşünün ele alındığı görüşmeler, yaklaşık 5 aylık bir aranın ardından 29 Kasım'da, Avrupa Birliği Dış İlişkiler Servisi Genel Sekreter Yardımcısı ve Siyasi Direktörü Enrique Mora'nın başkanlığında, Rusya, Çin, Almanya, Fransa, İngiltere ve İran'dan üst düzey temsilcilerin katılımıyla Avusturya'nın başkenti Viyana'da yapılmıştı.

Tarafların uzlaşamaması nedeniyle yaklaşık bir hafta ara verilen görüşmeler 9 Aralık'ta yeniden başlamıştı. İran ve Avrupalı diplomatlar, geçen haftaya göre son görüşmelerin daha olumlu olduğunu açıklamıştı.

  • Hüseyin Emir Abdullahiyan
  • İran
  • nükleer müzakereler
  • Antonio Guterres

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.