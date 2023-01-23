İSTANBUL 11°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Ocak 2023 Pazartesi / 2 Recep 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,8176
  • EURO
    20,4312
  • ALTIN
    1165.78
  • BIST100
    5404.43
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Komşu alarma geçti! Ekipler tarafından imha edildi
Dünya

Komşu alarma geçti! Ekipler tarafından imha edildi

Bulgaristan, açıklarında tespit edilen YaM tipi deniz mayını ekipler tarafından imha edildi.

IHA23 Ocak 2023 Pazartesi 21:39 - Güncelleme:
Komşu alarma geçti! Ekipler tarafından imha edildi
ABONE OL

Rusya-Ukrayna Savaşı devam ederken, Karadeniz'de sürüklenen deniz mayınları tehlike oluşturmaya sürdürüyor. Bulgaristan'ın Karadeniz kıyısındaki Tülenovo köyü yakınlarında kıyıdan 200 metre açıkta bir deniz mayını tespit edildi.

Bulgaristan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Tülenovo köyünün bağlı olduğu Dobriç kentinin valisi tarafından yapılan ihbarın ardından bölgeye özel ekiplerin sevk edildiği aktarılarak, Sovyetler Birliği dönemine ait olan YaM tipi deniz mayının kontrollü şekilde imha edildiği ifade edildi. Açıklamada ayrıca, mayının patlamaya hazır olduğu bilgisi paylaşıldı.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasından bu yana Türkiye, Romanya, Bulgaristan ve Ukrayna Karadeniz'de yaklaşık 40 adet başıboş mayını imha etti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.