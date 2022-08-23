İSTANBUL 31°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Ağustos 2022 Salı / 26 Muharrem 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,131
  • EURO
    18,0307
  • ALTIN
    1014.75
  • BIST100
    3102.25
Dünya

Komşu duyurdu: Askıya alındı

Irak'ta, Sadr Hareketi'ne bağlı bir grubun başlattığı oturma eylemi nedeniyle yargı işlemlerinin askıya alındığı bildirildi.

AA23 Ağustos 2022 Salı 11:24 - Güncelleme:
ABONE OL

Irak resmi haber ajansı INA'ya göre, Yüksek Yargı Konseyi, kendisine bağlı tüm mahkemeler ile Federal Mahkeme'de adli işlemleri askıya alma kararı verdi.

Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr'ın destekçileri, Yüksek Yargı Konseyi'ni protesto ederek, bina önünde çadır kurarak oturma eylemi başlatmıştı.

Mukteda es-Sadr, yargı yönetiminin siyasallaştığını ifade ederek değiştirilmesi gerektiğini dile getiriyor.

Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Faik Zeydan, dün yargının tüm siyasi taraflara karşı eşit mesafede olduğunu söylemişti. Sadr ise bunun gerçekte böyle olmadığını savunmuştu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.