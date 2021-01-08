İSTANBUL 17°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
08 Ocak 2021 Cuma / 24 CemaziyelEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,3461
  • EURO
    9,002
  • ALTIN
    446.547
  • BIST100
    1536.1
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Komşu görüntülerini paylaştı! Yer altına inşa ettiler
Dünya

Komşu görüntülerini paylaştı! Yer altına inşa ettiler

İran, Basra Körfezi kıyısında inşa edilen yer altı füze üssünün görüntülerini paylaştı. Üssün girişinde çiğnenmesi için yerlere ABD ve İsrail bayrakları serildi.

HABERİN
VİDEOSU
AA08 Ocak 2021 Cuma 15:09 - Güncelleme: 08 Ocak 2021 Cuma 15:09
ABONE OL

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Basra Körfezi kıyısındaki Hürmüzgan'da inşa edilen, stratejik füzelerin bulunduğu yeni yer altı üssünün görüntülerini paylaştı.

İran devlet televizyonunun haberine göre, Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami'nin katıldığı törenle medyaya açılan yer altı füze üssünün girişinde çiğnenmesi için yerlere ABD ve İsrail bayrakları serildi.

Selami, İran ile ABD arasındaki gerginliğin odak noktası olan Basra Körfezi kıyısında inşa edilen üssün stratejik füzelere ev sahipliği yapan ülke genelindeki yer altı füze üslerinden biri olduğunu söyledi.

Yeni yer altı füze üssünde Deniz Kuvvetlerine ait stratejik füzelerin depolandığını aktaran Selami, "Yüzlerce kilometrelik menzile sahip bu füzeler, nokta atışları yapabilmenin yanı sıra çok yüksek tahrip edici güce ve düşmanın elektronik savaş teçhizatlarını alt etme özelliklerine sahip bulunuyor." dedi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu komutanlarından Tuğamiral Ali Rıza Tengsiri, 6 Temmuz 2020'de ülke medyasına yaptığı açıklamada, Basra Körfezi ve Umman Körfezi kıyıları boyunca yer altında "füze şehirleri" inşa ettiklerini açıklamıştı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.