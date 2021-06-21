Komşu gün sayıyor! Tankerlerde sakladığı petrol miktarını artırdı

Reuters 21 Haziran 2021 Pazartesi 10:18 - Güncelleme: 21 Haziran 2021 Pazartesi 10:18

Ticaret ve sektör kaynakları, İran'ın on milyonlarca varil ham petrolü hemen sevkiyata başlayabilecek şekilde gemilere yerleştirdiğini belirtti.

ABD ve İran, 2015 yılında imzalanan ve 2018 yılında ABD eski başkanı Donald Trump'ın çekildiği nükleer anlaşmasının tekrar yürürlüğe konması için yapılan görüşmelerin altıncı turuna bu ayın ortalarında başladı.

Trump'ın anlaşmadan çekilmesinin ardından ABD İran'ın enerji sektörüne uyguladığı yaptırımları tekrar başlatırken rafineriler İran'dan petrol almayı durdurdu. Tahran'ın petrol üretimi de kapasitesinin çok altına indi.

Dünyanın en büyük dördüncü petrol rezervine sahip olan İran'ın ekonomisi büyük ölçüde petrol gelirlerine bağımlı durumda. İran Petrol Bakanlığı yetkililerinin verdiği bilgiye göre ABD Başkanı Joe Biden ve İran hükümeti yaptırımların kaldırılmasını sağlayacak bir anlaşmaya varabilirlerse ülkenin petrol üretimi 2.1 milyon varilden 3.8 milyon varile yükselecek.

Ancak petrol sahalarına yıllardır bakım yapılmaması ve üretim seviyelerinin eskisine nazaran son derece gerilemiş olması nedeniyle bu kapasiteye ulaşılması zaman alabilir.

Enerji danışmanlığı ve izleme şirketleri üretim artana kadar geçici bir çözüm bulmak isteyen İran'ın ulusal petrol şirketine ait 200 milyon varillik stoktan satış yapmayı planladığını ifade ettiler.

İran bu sayede altı aydan uzun bir süre boyunca ürettiğinden 1 milyon varil, yani dünya petrol arzının %1'i kadar daha fazla petrol satabilecek.

Goldman Sachs tarafından yayımlanan raporda, İran'dan petrol arzının 1 milyon varil artmasının petrol fiyatlarında düşüşe yol açacağı ancak talebin kısa zamanda artan arza ayak uyduracağını belirtti.

Araştırma şirketi Kpler, İran'ın son aylarda tankerlerde tuttuğu petrol miktarını artırdığına ve bunun satışların yeniden başlamasına bir hazırlık olabileceğine dikkat çekti. Bu tankerlerin bir kısmı halihazırda İran'ın en çok petrol satışı yaptığı Asya'da demirli bulunuyor.

Kpler'den Homayoun Falakshahi, "İran'ın su üstünde depoladığı petrol ve kondansat miktarının 78 milyon varil seviyesinde olduğunu tahmin ediyoruz ve bu rakam geçen yıl aynı dönem 41 milyon varil seviyesindeydi" dedi.

İki nakliyat kaynağı 8 milyon varil İran petrolü taşıyan tankerlerin sevkiyata hazır şekilde Singapur yakınlarında beklediğini söyledi.

İki Batılı ticaret kaynağı da Çin'de İran petrolü için ayrılmış 20-30 milyon varillik depolama alanı olduğunu söyledi.