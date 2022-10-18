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Dünya

Komşu ile Rusya arasında doğal gaz görüşmesi

İran Petrol Bakanı Cevad Uci, Rusya ile doğal gaz ithalatı konusundaki görüşmelerin olumlu geçtiğini söyledi.

IHA18 Ekim 2022 Salı 14:35 - Güncelleme:
Komşu ile Rusya arasında doğal gaz görüşmesi
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İran Petrol Bakanı Cevad Uci, Meclis açık oturumunda ülkede doğal gaz üretimi ve enerji diplomasisi üzerine bilgi verdi. Uci, İran'ın enerji ihtiyacının yüzde 70 üzerinde doğal gazdan karşılandığını belirterek, "Buna karşılık enerji tüketiminde dünya ortalamasının üzerindeyiz. Doğal gaz üretimi ile gaz tüketimi arasında orantı yok" dedi.

Enerji açığı ve tüketimdeki artış nedeniyle geçtiğimiz yıllardan elektrik ve gaz kesintilerine gidildiğini hatırlatan Uci, "Hükümetin tasarrufu önceleyen politikaları sayesinde kesintiler sona erdi. Geçtiğimiz yıl 25 milyon metreküp fazladan doğal gaz üretimi gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.

Enerji diplomasisinde önemli görüşmeler ve kararlar alındığını kaydeden Uci, doğal gaz ithalatı konusunda Rusya ile yapılan görüşmelerin olumlu geçtiğini söyleyerek, "Türkmenistan ile doğal gaz konusunda vardığımız anlaşma hayata geçti. Bu çerçevede 1.5-2 milyon metreküp doğal gaz ithalatı gerçekleşti. Rusya ile de bu konuda gerçekleştirdiğimiz görüşmeler olumlu geçti. Kısa zaman içerisinde iyi haberler almayı umuyoruz" şeklinde konuştu.

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