Komşu İran'dan Azerbaycan Türkçesi sözlüğü adımı

AA 06 Ocak 2021 Çarşamba 15:23 - Güncelleme: 06 Ocak 2021 Çarşamba 15:23

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, İslami İrşad ve Kültür Bakanı Abbas Salihi, Erdebil kentini ziyaret ederek, Vali Ekber Behnamcu ve Erdebil Kültür ve İslami İrşad Genel Müdürü Abdullah Bahru'l Ulumi ile yaptığı görüşmede Azerbaycan Türkçesi Sözlüğü projesiyle ilgili görüş alışverişinde bulundu.

Görüşmede Bakan Salihi, Azerbaycan Türkçesi Sözlüğü'nün Erdebil'de ilmi kapasitelerden faydalanarak hazırlanması konusunda destek verdi.

Salihi, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in Erdebil Temsilcisi Ayetullah Hasan Amuli'nin girişimiyle yıllar önce başlatılan ancak henüz sonuçlanmayan Azerbaycan Türkçesi Sözlüğü projesini "kalıcı ve görkemli bir kültür çalışması" olarak nitelendirdi.

- İRAN'DA RUHANİ'NİN VAATLERİNE KARŞIN AZERBAYCAN TÜRKLERİ'NİN TALEPLERİ KARŞILANMADI

İran'da yaklaşık 30 milyonluk nüfuslarıyla, ülkenin en büyük azınlık topluluğu konumundaki Azerbaycan Türkleri'nin Türkçe'nin ikinci resmi dil kabul edilmesi ve ana dilde eğitim-öğretim gibi talepleri, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin vaatlerine rağmen karşılanmadı. İran'da yaşayan Azerbaycan Türklerinin bu konudaki anayasal haklarını savunmak için düzenlediği gösteriler de Tahran yönetimi tarafından engelleniyor.

- "ASLINDA BU TÜR ÇALIŞMALAR ÇOK DAHA ÖNCEDEN YAPILMALIYDI"

Konuyla ilgili AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Selçuk Üniversitesi Mevlana Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ali Temizel, İran'da Azerbaycan Türkçesi Sözlüğü'nün yayımlanmasının gecikmiş olsa da memnuniyet verici olduğunu ve bölgedeki kültürel mirasın korunmasına yardımcı olacağını belirtti.

Sözlüklerin, dillerin korunması ve gelecek nesillere aktarılması için oldukça önemli olduğunun altını çizen Temizel, "Aslında bu tür çalışmaların çok daha önceden yapılması gerekirdi ancak İranlı yöneticilerin ilgisizliği ve Azerbaycan Türkleri arasındaki entelektüel çevrelerin konuya karşı duyarsızlığı nedeniyle bugüne kadar hayata geçirilemedi." dedi.

Yayınlanacak sözlüğün yalnızca İran Azerbaycanı'na değil Azerbaycan Cumhuriyeti, Türkiye ve diğer Türk Cumhuriyetleri'nde leksikografi, karşılaştırmalı edebiyat ve karşılaştırmalı dil bilim alanlarında araştırma yapacaklara ciddi bir katkı sağlayabileceğine de dikkati çeken Prof. Dr. Temizel, sözlüğün Türkçe divana sahip Safevi Padişahı Şah İsmail'in kabrinin bulunduğu Erdebil şehrinde yayınlanacak olmasının da Azerbaycan Türkleri için ayrı bir önem arz ettiğini sözlerine ekledi.