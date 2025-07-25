Komşu itiraf etti: Biz sadece satın alıyoruz, Türkiye deprem etkisi oluşturuyor

IDEF 2025, Milli Savunma Bakanlığının ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının desteğiyle, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının yönetim ve sorumluluğunda ve KFA Fuarcılık AŞ'nin organizatörlüğünde İstanbul Fuar Merkezi'nde (İFM) düzenleniyor.

Dünyanın gözünü çevirdiği IDEF 2025 fuarı, Yunan basınında geniş yankı uyandırmaya devam ediyor.

Türkiye'nin en yeni yerli ve milli silah sistemlerini tanıtan Yunan haber sitesi Flight, ASELSAN'ın ürettiği elektronik harp ve İHA savar sistemlerinden söz etti. Haberde Savunma Sanayi Başkanlığı'nın ASELSAN ile Kartal-3 İHA tespit ve karıştırma sistemi tedariki ile ilgili bir anlaşma imzaladığını belirtti. Ayrıca haberde ASELSAN üretimi KORAL elektronik harp sistemi olan KORAL 200'ün de duyurulduğu ifade edildi.

Haberde "Bu versiyon, düşman radar sinyallerini tespit etme, karıştırma sonrasında değerlendirme ve analiz etme yeteneği sağlıyor. Yeni KORAL yoğun elektromanyetik gürültünün olduğu ortamlarda bile çalışma özelliğine, geniş bir frekans aralığında tespit yeteneğine ve daha hızlı analiz ile artırılmış tehdit tespit hassasiyetine sahip" deniliyor. Bunun yanında Flight sitesi yüksek güçlü mikrodalga anteni ile drone imha edebilen ASELSAN EJDERHA'yı da okuyucularına tanıtıyor.

Yunanistan merkezli Banking News ise ROKETSAN'ın lazer toplu ALKA-KAPLAN sistemini tanıttı.

Türkiye'nin küresel savaşlarda önemli yer tutan İHA'lara karşı lazer toplu otonom savunma sistemi geliştirdiğini belirten internet sitesi "Türkiye ABD'nin bile ele almadığı bir sorun ile ilgili çözümler üretiyor" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin silah sektöründeki atılımına dikkat çeken haber sitesi "Yunanistan sadece satın alırken Türkiye savunma sanayinde deprem etkisi oluşturuyor" başlığını attı.

EUROFIGHTER TYPHOON ENDİŞESİ

Yunan Kathimerini gazetesi ise fuarda İngiltere ile imzalanan Eurofighter Typhoon savaş uçaklarının alımı ile ilgili ön mutabakata değinildi.

Gazete bu anlaşmanın Avrupa ile Türkiye arasındaki savunma işbirliğini güçlendireceğini yazdı.

Gazetede yer alan bir diğer haberde ise Eurofigter Typhoon ile beraber Türkiye'ye verilecek mühimmatın Yunanistan'ı endişelendirdiği de dile getirildi.

Uçağın Storm Shadow gibi seyir füzeleri ile donatılabildiğini yazan gazete, Yunan pilotlara dayandırdığı yoruma göre doğru silahlanmayla Eurofighter'ın en gelişmiş savaş uçaklarına bile ciddi bir meydan okuma oluşturabilecek kadar güçlü bir rakip olduğunu söyledi.

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