Dünya

Komşu karıştı! Türkiye sınırını kilitleyen eylem

Yunanistan'da çiftçilerin hükümetin tarım politikalarına, artan üretim maliyetlerine ve düşük alım fiyatlarına karşı başlattığı eylem, Türkiye-Yunanistan sınırında ciddi aksamalara yol açtı. İpsala'dan geçiş yapacak tırlar, Kapıkule ve Hamzabeyli sınır kapılarına yönlendiriliyor.

3 Aralık 2025 Çarşamba 08:55
Komşu karıştı! Türkiye sınırını kilitleyen eylem
İpsala Sınır Kapısı'nın karşısındaki Kipi Gümrük Kapısı'na traktörleriyle gelen çok sayıda çiftçi, sınır hattını tamamen kapatarak trafiği durdurdu. Saat 19.00'dan bu yana iki ülke arasında geçiş sağlanamıyor. Türkiye'den Yunanistan'a geçmek isteyen araçlar ile Yunanistan'dan çıkış yapmak isteyen yolcular uzun süre beklemek zorunda kaldı.

TIRLARA 24 SAAT BOYUNCA GEÇİŞ YOK

İpsala Sınır Kapısı'ndaki önlemleri açıklayan İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, "Tır geçişlerine yaklaşık 24 saat boyunca izin verilmeyecek, sadece zorunlu hallerde bulunan küçük araçların geçişine izin verilmeyecek. Tırları Kapıkule ve Hamzabeyli sınır kapılarına yönlendirme yapılacak" dedi.

Bu açıklamayla birlikte tırlar sınır kapısında beklemeye alınırken, yalnızca acil durumu olan küçük araçlara geçiş izni verileceği netleşti.

KÜÇÜK ARAÇLARDA KADEMELİ VE KONTROLLÜ GEÇİŞ

Sınır hattındaki tamamen durma riskine karşı, zorunlu olmayan küçük araçların geçişine de kontrollü bir şekilde izin veriliyor. Ancak yoğunluk nedeniyle trafik zaman zaman tamamen durma noktasına geliyor.

ALTERNATİF GÜZERGÂHLARA YÖNLENDİRME

Yetkililer sürücüleri Pazarkule-Kastanies başta olmak üzere diğer kapıları kullanmaları konusunda uyarıyor. Yunanistan genelinde çiftçi protestolarının farklı noktalarda devam etmesi nedeniyle, alternatif güzergâhlarda da aksamalar yaşanabileceği belirtiliyor.

