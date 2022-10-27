Komşu kendini sorguluyor! ''Bir başka Erdoğan dönemine hazır mıyız?''

Yunanistan'da yayınlanan Kathimerini gazetesinde, "Dünya yalnızca Türkiye değil" başlıklı çarpıcı bir analiz haber yayımlandı.

Kathimerini'de yer alan haberde, "İstanbul muhabiri Manolis Kostidis'in bildirdiğine göre, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gelecek yıl yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde kamuoyu yoklamalarında önemli bir ivme kazanıyor." ifadelerine yer verildi.

Tüm dünyayı ve Türkiye'yi de etkisi altına alan ekonomik sorunlara rağmen seçmenin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sırt dönmediği vurgulanan haberde, "Bunun nedeni Erdoğan'ın, iktidarda olduğu uzun yıllar boyunca Türkiye'nin orta sınıfının yaşam standartlarının yükselmiş olması olabilir. Ayrıca Türk vatandaşlarının önemli bir kısmı, Erdoğan'ın Osmanlı İmparatorluğu'nu yeniden canlandırma ve ülkenin küresel statüsünü güçlendirme konusundaki milliyetçi tutkusundan etkilenmiş görünüyor." denildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önemli bir uluslararası aktör olduğuna vurgu yapılan haberde, Ukrayna işgaline tepkisini net bir şekilde ortaya koymasına rağmen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile de sağlıklı bir iletişim kurabilen neredeyse tek lider olduğu belirtildi.

Haberde, "Erdoğan, Rusya ile Batı arasında arabuluculuk rolü üstlendi. Ayrıca Erdoğan, Washington'un Rus yapımı S-400 füze savunma sistemleri konusundaki uyarılarını da reddediyor." ifadeleri kullanarak, Türkiye'nin Ankara merkezli dış politikasına da atıf yapıldı.

KOMŞU KENDİNİ SORGULUYOR! "BİR BAŞKA ERDOĞAN DÖNEMİNE HAZIR MIYIZ?"

"Atina bir başka Erdoğan dönemine hazır mı?" sorusuna da cevap aranan haberde, "Bazı analistler, Erdoğan'ın seçimi kazanması halinde, ABD'nin yeni bir bakış açısı geliştirebileceğine ve ikili ilişkilerde yeni bir yakınlaşmanın geleceğine inanıyor. Bir başka görüşe göre, Erdoğan'ın yeniden seçilmesi halinde, etkin bir lider olarak, Ortadoğu ve Afrika'daki tüm İslam devletleri üzerinde konumunu güçlendirebilir ve Türkiye'yi bölgesel bir süper güç haline getirme konusundaki hedefini sağlamlaştırabilir" ifadeleri kullanıldı.

Yunanistan'ın artık Türk-Yunan ilişkilerindeki ihtilaf ve sorunlardan beslenen politikasından vazgeçmesi gerektiği belirtilen haberde "Türkiye'deki siyasi gelişmelerden bağımsız olarak, Moskova'nın bariz düşüşünün ardından da yeni bir uluslararası manzara ile karşı karşıyayız. Atina, gelişmekte olan küresel ortamda hangi rolü oynamak istediğine karar vermeli ve gelişmeleri Türk-Yunan ihtilafları ekseninde izlemeyi bırakmalıdır." denildi.

Star Gazetesi