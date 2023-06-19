Komşu köşeye sıkıştı! Dünyanın konuştuğu faciada kanıtlara ulaşıldı

Yunanistan'ın güney açıklarında çarşamba günü yaşanan göçmen faciasının yankıları sürüyor.

İtalya'ya gitmek için Libya kıyılarından denize açılan ve Yunanistan açıklarında hafta ortasında batan göçmen teknesindeki en az 500 kişi hâlâ kayıp. Mora yarımadası açıklarında batan tekneden 104 kişi sağ kurtarılırken, şu ana kadar sadece 78 kişinin cansız bedenlerine ulaşılabildi.

Tehlikede olduğu tespit edilmesine rağmen kurtarılmayan teknedeki ölü sayısı yüzlerle ifade ediliyor.

Gemi Mısır'dan demir aldı, Akdeniz'in güney kıyısına paralel hareket edip Libya Tobruk'a uğradı. Akdeniz'de seyrederken bir gözlem uçağı tarafından fark edildiğinde, saat henüz sabahın 10.00'ydu.

Alarm Phone'a acil çağrı geldiğinde saatler 14.17'yi gösteriyordu, 17.00 sularında ise keskin bir manevra kayıtlara geçti. 35 dakika sonra bir helikopter gökyüzünde uçuyordu. Dahası, kayıtlar Yunanistan açıklarında yedi saat hareket etmeden beklediğini gösteriyor.

İngiliz yayın kuruluşu BBC, Yunanistan açıklarında gerçekleşen Avrupa'nın en acı felaketlerinden birindeki perdeyi aralıyor. BBC, Yunanistan açıklarında Çarşamba günü en az 78 kişinin hayatını kaybettiği, yüzlercesinin kayıp olduğu tekne kazasıyla ilgili Yunan sahil güvenlik yetkililerinin açıklamalarına gölge düşüren kanıtlara ulaştı.

Yunan sahil güvenlik görevlileri teknenin İtalya'ya doğru ilerlediğini ve kurtarılmaya ihtiyacı olmadığını açıklamıştı. Ancak BBC'nin bölgedeki diğer teknelerin hareketinden yaptığı analize göre çok kalabalık olan balıkçı teknesi batmadan önce en az yedi saat boyunca hareket etmedi. Yunan yetkililer BBC'nin iddialarına henüz bir yanıt vermedi.

En az 500 kişinin kayıp olduğunu açıklayan Birleşmiş Milletler, Yunanistan'ın faciayı nasıl yönettiğine dair bir soruşturma yürütülmesi gerektiğini belirtiyor.

ÜZERİNDE TAKİP CİHAZI YOKTU

Yunanistan'ın tekne batmadan tam kapsamlı bir kurtarma operasyonuna çok daha önce başlaması gerektiği iddiaları konuşuluyor.

Gemilerin rotası ve deniz yollarındaki hareketliliğe dair veri toplayan şirketlerden biri olan MarineTraffic'in BBC'ye aktardığı bilgisayar animasyonunda üzerinde bir takip cihazı olmadığı için batan geminin verileri görülemiyor; ancak göçmenleri taşıyan teknenin battığı alandaki diğer gemilerin hareketleri gözlenebiliyor.

Buna göre göçmenleri taşıyan geminin bulunduğu yerde batmadan önce Lucky Sailor ve Faithful Warrior gemilerinin göçmen teknesini fark ederek ona göre hareket ettiği belirlendi.

SAAT SAAT FELAKETE DOĞRU

AB'nin sınır koruma kurumu Frontex, yerel saat ile sabah 10:00 gibi tekneyi fark ederek Yunan yektililere haber vermişti.

Denizlerdeki göçmenlere yardım ulaştırmayı hedefleyen acil yardım hattı Alarm Phone ise yine yerel saat ile 14:17 gibi teknenin sorun yaşadığını aktaran bir telefon aldıklarını belirtiyor.

Lucky Sailor gemisinin ise 17:00'de keskin bir dönüşle kuzeye yön kırdığı görülüyor.

Geminin BBC'ye sağladığı verilerde, Yunan sahil güvenlik görevlilerinin Lucky Sailor'a göçmen teknesine yiyecek ve su yardımı verip veremeyeceklerini sorduğu yer alıyor.

17:35'te ise bir sahil güvenlik helikopterinin gemiyi fark ettiği belirlendi. Yetkililer bu saatlerde geminin hareket halinde olduğunu öne sürmüştü.

Faithful Warrior adlı geminin ise 20:00'da göçmen teknesine yiyecek verdiği belirlendi.

Bir Yunan hükümet yetkilisi daha sonra bir görevlinin gemiye çıkmaya çalıştığını ancak daha önce gemide kullanılan bir ipin geri çekildiğini ve gemidekilerin yardım istemediklerini öne sürmüştü.

ÇOK SAYIDA TEKNE OLAY YERİNDE

Gece 01:00 gibi ise gemi yüzlerce beraber insan ile battı, takip animasyonunda çok sayıda teknenin yardıma geldiği görülebiliyor.

Mayan Queen adındaki bir lüks tekne 104 kişinin kurtulmasını sağladı. Kurtulanlar Kalamata limanına taşındı. Yüzlerce göçmene ulaşılabilmiş değil.

BM ajansı, Mora Yarımadası açıklarında gerçekleşen felaketin Nisan 2015'te Libya-İtalya rotasında yaklaşık 1100 kişinin Akdeniz'de boğulmasından sonra kaydedilen en ölümcül ikinci göçmen gemisi olabileceğini belirtiyor.

'AKDENİZ MEZARA ÇEVRİLDİ'

Daha önce de Yunan sivil toplum kuruluşları, Atina yönetiminin açıklamalarının aksine çok sayıda yardım çağrısı aldıklarını açıklamıştı.

Felaketin ardından Yunanistan'da çok sayıda protesto gösterisi düzenlendi, Atina'daki Pire Limanı'nda yürüyen göstericiler 'Geri itmeyi durdurun, Frontex'i fesh edin, Yunan devleti ve AB katil' yazılı bir pankart taşıdı.

Ana muhalefet Radikal Sol Koalisyon SYRIZA'nın lideri Alexis Çipras da, Kalamata limanını ziyareti sırasında hayatta kalanların kendisine 'yardım çağırdıklarını' söylediklerini açıkladı.

Avrupa'nın göç krizinin zirvesinde olduğu 2015-2019 yılları arasında başbakanlık yapan Çipras, olaydan kıtanın göç politikasını sorumlu tuttu, "Çok büyük siyasi sorumlulukları var. Avrupa'nın yıllardır izlediği göç politikası, Akdeniz'i, bizim denizlerimizi mezara çeviriyor" dedi.

BİNLERCE KM UZAKTA GÖZALTILAR

Olayla ilgili Pakistan'da da 10 insan kaçakçılığı zanlısı gözaltına alındı.

Avrupa Birliği Polis Yeşkilatı Europol da, soruşturmada Yunan makamlarına yardımcı olacak. Bunun için bir misafir ekip Yunanistan'a gönderildi. Soruşturma esas olarak felaketten kimin sorumlu olduğuna ve arkasında hangi suç şebekelerinin olduğuna odaklanıyor.

Lahey'deki sözcü, Europol'ün kendisinin bir soruşturma yürütmediğini, kimlik ve rota belirleme ve suç örgütleri ile bağlantı konusunda Yunan polisine destek sunduğunu belirtti.

VİDEO KAYDI YOK

Trajediyle ilgili soruşturmayı denetlemekle görevli sahil güvenlikin elinde ise olayın 'kendi versiyonunu' destekleyecek video görüntüsü yok. Eski Ulaştırma Bakanı Christos Spirtzis, "Kurtarma operasyonu için çekilmiş olması gereken video kaydı nerede?" diye sorarak, "Asıl soru bu" dedi.

Konuyla ilgili olarak Yunan sahil güvenlik sözcüsü Nikos Aleksiou cevap verdi: "Geminin kameraları çalışıyor ancak operasyon videoya kaydedilmedi. Kayıt yok."

Olaydan üç gün sonra konuşan bir hükümet sözcüsü, felakete dakikalar kala tekneye bir ip atıldığını itiraf etti. Bu, sahil güvenliğin tekneyi çekme girişimlerinin teknenin devrilmesine yol açıktığı yönünde spekülasyonlara sebep oldu. Sahil güvenlik ise, bu suçlamayı şiddetle reddediyor.

Yunanistan 25 Haziran'da genel seçime gidiyor. Son dört yıldır iktidarda olan ve seçimi kazanması beklenen merkez sağ Yeni Demokrasi Partisi, gözetimi altında sınır görevlilerinin sık sık geri itme veya zorla sınır dışı etme eylemleriyle suçlanmasıyla göç konusunda sert bir tavır aldı.