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Dünya

Komşu Mayıs'ta genel seçime gidiyor

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ülkedeki genel seçimlerin mayıs ayında yapılacağını bildirdi.

AA22 Mart 2023 Çarşamba 01:37 - Güncelleme:
Komşu Mayıs'ta genel seçime gidiyor
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Yunanistan'da Alpha TV'ye konuşan Miçotakis, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Miçotakis, Yeni Demokrasi hükümetinin dört yıllık görev süresini tamamlamaya kararlı olduğunu belirterek, "Size net bir şekilde söyleyebilirim ki seçimler mayısta yapılacak. Temmuzda yapılmayacak. Temmuzda olmayacak zira, ikinci tur seçim gerekebilir. Büyük olasılıkla." diye konuştu.

Koalisyon seçeneğine sıcak bakmadığını ifade eden Miçotakis, "Şahsen ikinci tur seçim ihtiyacını savunmaya devam edeceğim. Zira, tek başına iktidar gücünü, ikinci tur sağlayabilir ve ülke için doğru çözüm budur." dedi.

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