3 Kasım 2025 Pazartesi
Dünya

Komşu medyası manşetten verdi: Türkiye ile stratejik bir dönüm noktası

Türkiye ile imzalanan su anlaşması, Irak medyasında stratejik bir dönüm noktası olarak değerlendirildi.

3 Kasım 2025 Pazartesi 10:51
ABONE OL

Irak'ta devlete bağlı Es-Sabah gazetesi, Türkiye ile yapılan tarihi su anlaşmasını manşetten vererek bunu "stratejik bir dönüm noktası" olarak değerlendirdi.

Söz konusu anlaşma, Es-Sabah gazetesinin manşetinde "Irak-Türkiye ortaklığını güçlendiren su anlaşması" ifadesiyle yer aldı.

Gazetede, anlaşma "su yönetiminde stratejik bir dönüm noktası" şeklinde nitelendirilerek şu ifadelere yer verildi:

"Anlaşma, hükümetin su kıtlığıyla mücadele etmek ve kalkınma hedeflerini desteklemek amacıyla yürüttüğü kapsamlı stratejik sürecin bir sonucudur. Anlaşma, ortak projeler aracılığıyla su kaynaklarının en verimli şekilde kullanılmasını amaçlıyor."

Bağdat'ta dün gerçekleştirilen "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Irak Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Su Alanında İşbirliğine İlişkin Çerçeve Anlaşması Kapsamındaki Projelerin Finansmanı için Mekanizma Belgesi" imza törenine, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani başkanlık etmişti.

Anlaşma Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ve Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan tarafından imzalanmıştı.

Popüler Haberler
