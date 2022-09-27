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Dünya

Komşu resmi rakamları verdi! Binlerce Rus ülkeye giriş yaptı

Gürcistan İçişleri Bakanlığı, son 10 günde 78 bin 742 Rusya vatandaşının ülkeye giriş yaptığını duyurdu.

AA27 Eylül 2022 Salı 18:20 - Güncelleme:
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Rusya'da kısmi seferberlik ilan edilmesi nedeniyle bu ülkeden son günlerde Gürcistan'a giriş yapanların sayısının arttığı belirtildi.

Açıklamada, Rusya'dan Gürcistan'a girenlerin sayısında özelikle 23 Eylül'den itibaren artış kaydedildiği aktarıldı.

Son 10 günde Gürcistan'a 78 bin 742 Rusya vatandaşının giriş yaptığı aktarılan açıklamada, 62 bin 120 kişinin de Rusya'ya dönüş yaptığı bilgisi verildi.

Açıklamada, Rusya-Gürcistan arasındaki "Kazbegi" sınır kapısında ek güvenlik önlemleri alındığı bildirdi.

Öte yandan Gürcistan İçişleri Bakanı Vakhtang Gomelauri, gazetecilere yaptığı açıklamada, son bir hafta boyunca Rusya'dan Gürcistan'a giriş yapan Rus vatandaşların sayısının yüzde 40-45 civarında arttığını söyledi.

Gürcistan'daki bazı muhalefet partilerinin liderleri, Rusya'nın Gürcistan topraklarının yüzde 20'sini işgal ettiğini hatırlatarak, Rus vatandaşların ülkeye akın etmesine tepki gösteriyor.

Muhalefet partileri, yarın Rusya-Gürcistan sınırında bir gösteri düzenleyecek.

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