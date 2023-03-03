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Dünya

Komşu seçime gidiyor! Türkiye'de oy kullanacaklar için beyan tarihi belli oldu

Bulgaristan'da 2 Nisan'da yapılacak erken genel seçimleri için ülke dışında ve Türkiye'de oy kullanacakların e-beyan süreci 7 Mart'ta doluyor.

AA3 Mart 2023 Cuma 19:05 - Güncelleme:
Komşu seçime gidiyor! Türkiye'de oy kullanacaklar için beyan tarihi belli oldu
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Türkiye ve Bulgaristan dışında yaşayıp oy kullanmak isteyen Bulgaristan vatandaşları için e-beyan verme süreci 7 Mart saat 24.00'e kadar yapılabilecek.

E-beyan başvurusu yapmak isteyenler, "https://www.cik.bg/bg/ns02.04.2023/zayavlenie" linki üzerinden oy kullanmak istediği sandık ve seçmen listesi kaydı oluşturabiliyor.

BULGARİSTAN'DA 2 NİSAN'DA ERKEN GENEL SEÇİMLER YAPILACAK

Bulgaristan'da 2 Nisan'da yapılacak erken genel seçimler için bir aylık kampanya bugün başladı.

Sadece 3,5 aylık kısa ömürlü 48. parlamentonun da hükümeti kuramaması nedeniyle Bulgaristan'da vatandaşlar son 2,5 yılda 5. kez sandık başına gidecek. Erken genel seçimlere, 21 siyasi parti ve koalisyon katılacak.

Siyasi partiler, aday listelerinin kaydını Merkez Seçim Komisyonu'nda yaptırdı. Böylece 21 parti ve koalisyonun pusula numaraları belirlendi.

HÖH PARTİSİ 13 NUMARALI PUSULAYLA KATILIYOR

Üyelerinin çoğunluğunu Türk ve Müslümanların oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) partisi 13 numaralı; eski komünist parti çizgisinde siyaset yürüten Bulgaristan Sosyalist Partisi (BSP) 1 numaralı pusulayla seçim yarışına katılacak.

Eski başbakanlardan Boyko Borisov'un lideri olduğu Bulgaristan'ın Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar (GERB) partisi 2 numaralı; Demokratik Bulgaristan-Değişime Devam (DB-PP) koalisyonu da 12 numaralı pusula ile seçime gidecek.

Seçimlerde Türkiye'de ve yurt dışında yaşayan Bulgaristan vatandaşları oy kullanabilecek.

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