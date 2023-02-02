Komşu destek istedi: Suudi Arabistan veya Körfez elektrik vermeli

Hüseyin, Bağdat'ı ziyaret eden Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile Dışişleri Bakanlığında görüştükten sonra ortak basın toplantısı düzenledi.

Suudi Arabistan ile tüm alanlarda ilişkileri güçlendirmek istediklerini ifade eden Hüseyin, Suudi Arabistan ile yatırım alanında yoğun işbirliği ve dayanışma içinde olduklarını belirtti.

"Suudi Arabistan veya Körfez'den Irak'a elektrik verilmesini bekliyoruz." diyen Hüseyin, "Suudi Arabistan ile güvenlik ve uyuşturucuyla mücadele alanında işbirliği içerisindeyiz. Bölgedeki gerginliğin azaltılması için de birlikte çalışıyoruz." diye konuştu.

Hüseyin, Suudi Arabistanlı şirketlerin Irak'ta yatırım yapmak istediklerine dikkati çekerek, bundan memnuniyet duyduklarını kaydetti.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı da Irak ile özellikle yatırım ve kalkınma alanında işbirliğini derinleştirmek istediklerini ifade etti.

Suudi Arabistan ve Irak arasında Yüksek Stratejik İşbirliği Konseyini aktif hale getirmek istediklerine işaret eden Bin Ferhan, Irak'taki istikrarlı ortamın Suudi Arabistan'ı buraya yatırım yapmaya teşvik ettiğini vurguladı.

