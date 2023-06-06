Komşu Türkiye'nin gücünü gördü! 2 senaryo üzerinde durdular

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim zaferinin ardından, Yunan basınının gündeminde iki ülke ilişkileri var.

Yunanistan'ın önde gelen gazetelerinden To Vima, iki senaryoyu sayfasına taşıdı.

İlk senaryoya göre Erdoğan, Yunanistan-Türkiye arası diyaloğu başlatacak.

Habere göre bu, iki ülke arasında gerginliğe yol açan sorunları çözmese de ilişkilerde daha olumlu bir tavır olacak.

"MİÇOTAKİS NATO ZİRVESİ'NDE CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE GÖRÜŞMEK İSTİYOR"

Diğer senaryoya göreyse iki ülke ilişkileri belirsiz seyredecek, hem sakinlik hem de gerilim hakim olacak.

Haberde, Yeni Demokrasi lideri Miçotakis'in 25 Haziran'daki seçimleri kazanması durumunda, temmuz ayında Litvanya'daki NATO Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek istediği hatırlatıldı.

"TÜRKİYE ASKERİ VE DİPLOMATİK DÜZEYDE ETKİNLİĞİNİ ARTIRACAK"

Yunanistan'ın Türkiye ile diyaloğu sürdürmek için her türlü adımı atmaya kararlı göründüğü yorumu yapıldı.

Yunan haber sitesi İ-eidiseis Türkiye'nin bölgesel bir güçten küresel bir güç merkezine dönüştüğünü yazdı.

Haberde, "Ankara, askeri ve diplomatik düzeyde etkinliğini artıracak" ifadesi kullanıldı.

Türkiye'nin yeni kabinesindeki isimlerin de Türk politikasının tutarlılığının bir göstergesi olduğu belirtildi.