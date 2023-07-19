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Dünya

Komşu ülkede hava sıcaklığı 50 dereceyi aştı: Resmi tatil ilan edildi

Irak'ta hava sıcaklığının 50 dereceyi aşmasının ardından ülkenin güneyindeki Basra'da resmi tatil ilan edildiği açıklandı.

19 Temmuz 2023 Çarşamba 16:42 - Güncelleme:
Komşu ülkede hava sıcaklığı 50 dereceyi aştı: Resmi tatil ilan edildi
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Irak'ın güneyinde hava sıcaklıklarının yükseldiği Basra'da yarın resmi tatil olarak açıklandı. Basra Valiliği tarafından yapılan açıklamada, hava sıcaklığının yarın 50 dereceyi aşması üzerine kentte güvenlik ve sağlık kurumları dışında tatil ilan edildiği duyuruldu.

MESAİ SAATLERİ AZALDI

Öte yandan ülkenin güneyindeki Divaniye ilinde ise aşırı hava sıcaklığı nedeniyle mesai saatlerinin düşürüldüğü aktarıldı. Irak Meteoroloji ve Deprem Kurumu tarafından yapılan yazılı açıklamada ise ülke genelinde hava sıcaklığının artacağı bildirildi.

  • Irak
  • Basra
  • aşırı sıcak

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