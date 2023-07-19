Komşu ülkede hava sıcaklığı 50 dereceyi aştı: Resmi tatil ilan edildi

Irak'ın güneyinde hava sıcaklıklarının yükseldiği Basra'da yarın resmi tatil olarak açıklandı. Basra Valiliği tarafından yapılan açıklamada, hava sıcaklığının yarın 50 dereceyi aşması üzerine kentte güvenlik ve sağlık kurumları dışında tatil ilan edildiği duyuruldu.

MESAİ SAATLERİ AZALDI

Öte yandan ülkenin güneyindeki Divaniye ilinde ise aşırı hava sıcaklığı nedeniyle mesai saatlerinin düşürüldüğü aktarıldı. Irak Meteoroloji ve Deprem Kurumu tarafından yapılan yazılı açıklamada ise ülke genelinde hava sıcaklığının artacağı bildirildi.