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Dünya

Komşu ülkeleri uyardı: Sınırların değiştirilmesine sessiz kalmayız

İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki sorunların diyalog yolu ile çözülmesi gerektiğini ifade ederek, 'Bölgede sınırların değiştirilmesine karşı sessiz kalmayacağız.' dedi.

IHA23 Eylül 2022 Cuma 07:17 - Güncelleme:
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İran-Irak savaşının yıl dönümünde konuşma yapan İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri, Azerbaycan ile Ermenistan arasında yaşanan son askeri gerilime değinerek, "Bölgede sınırların değiştirilmesine karşı sessiz kalmayacağız. Her iki ülkeye de tavsiyemiz sorunlarını diyalog yoluyla çözmeleridir" dedi.

Körfez ülkelerini de uyaran Bakıri, İsrail ile ilişkilerinde dikkatli olmaları gerektiğini belirterek, "Siyonistlerin bölgedeki varlığı bir tehdittir ve bölge güvenliğini ve istikrarını bozmaktadır. Elbette biz onların tüm adımlarını yakından takip ediyoruz. Eğer doğrudan tehdit hissedersek Siyonist rejim ve destekçileri ile karşı karşıya geliriz" ifadelerini kullandı.

Bölge ülkeleri ile yakın ilişkiler kurmak istediklerini kaydeden Bakıri, ABD ve İsrail'in bölgede tehdit oluşturduğunu ve bu tehditler ortadan kalktığı zaman bölgesel ittifakın oluşacağını söyledi.

Ermenistan Silahlı Kuvvetleri, 12 Eylül'de Azerbaycan-Ermenistan sınırının Daşkesen, Kelbecer, Laçın ve Zengilan istikametlerinde büyük çaplı provokasyonlarda bulunmuştu. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, çatışmalarda 79 Azerbaycan askerinin şehit olduğu, 282 askerin ise yaralandığı belirtilmişti. Ermenistan ise ölü ve kayıp asker sayısını 207 olarak duyurmuştu.

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