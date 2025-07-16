Sessiz çıkarma! Komşuda ABD kuşatması

Son yıllarda, başta Dedeağaç ve Girit olmak üzere Yunanistan topraklarını adeta birer askeri üsse dönüştüren ABD mevcut varlığını daha da geliştirecek adımlar atmaya hazırlanıyor.

Yunanistan ile güvenlik ilişkilerini derinleştirmeyi amaçlayan "ABD-Yunanistan Güvenlik İşbirliği Kayıt Yasası" Temsilciler Meclis'inde Kongre Yunan İşleri Grubu liderleri tarafından tanıtıldı. Tasarı adalar da dahil olmak üzere Yunanistan'daki ABD askeri varlığını genişletme potansiyelini araştırmayı amaçlıyor.

Bu çerçevede, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in Kongreye bir rapor sunması bekleniyor.

DÖRT ÜSSE EK ERİŞİM

Raporda, ABD kuvvetlerinin Yunanistan'daki 4 ek askeri üsse erişimine izin veren anlaşma konusunda açıklama ter alacak. Ukrayna ve Ortadoğu'daki çatışmaların, Pentagon'u askeri faaliyetlerini artırmaya zorladığı belirtiliyor.

ABD-NATO İŞ BİRLİĞİNİN UFUKLARINI GENİŞLETECEK

Yaklaşık bir yıl önce Kongre üyesi Meng, Temsilciler Meclisi'nden geçen 2024 savunma bütçesi tasarısına bir değişiklik önerisi olarak bu yasanın benzer bir versiyonunu sunmuştu.

Meng, yeni girişimle ilgili, "Bu yasa, güçlü ABD-Yunanistan savunma ilişkisini destekleyerek ve müttefiklerimizi desteklemek ve rakiplerimize karşı koymak için ABD-NATO iş birliğinin ufuklarını genişleterek uluslarımız arasındaki bağı güçlendirmeye yardımcı olacak" dedi.