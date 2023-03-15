Komşuda askeri kadro krizi!

Bakanlıktan Bulgar BTA ajansına yapılan açıklamada, "Nüfus artışı sorunu ve özel sektörün daha yüksek maaş vermesi nedeniyle silahlı kuvvetlerde en az 6 bin kişilik kadro açığımızı kapatamıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Bulgar ordusundaki kadro açığı en yoğun şekilde kara kuvvetlerinde iken ordu genelinde kadroların 5'te birinin boş olduğu belirtildi.

Savunma Bakanlığının yıllardır sürdürdüğü "Asker Ol" kampanyasına halkın ilgisi yetersiz kaldı.

Bulgaristan ordusunda 2022-2023 döneminde sadece 698 yeni personel kadroya alındı.

- SİLAHLI KUVVETLERDEKİ KRİZ



Bulgaristan'da yıllardır süren nüfus artış sorunu, ekonomik kriz, başta Avrupa Birliği ülkeleri olmak üzere yurt dışına yoğun göç ve siyasi kriz nedeniyle Savunma Bakanlığı, NATO üyesi olunan 2004 yılından bu yana sürekli kadro krizi yaşıyor.

Bulgaristan Genelkurmay Başkanı General Emil Eftimov, 2022'de "İnsan kaynağı olmadan ordunun modernizasyonuna gitmek anlamsız." değerlendirmesini yapmış, Cumhurbaşkanı Rumen Radev de orduda kadro eksikliğinden ziyade mevcut personelin aşırı görev yükü olduğunu söylemişti.

- HAVA KUVVETLERİNDEKİ SAVAŞ UÇAĞI SORUNU



Bulgaristan Hava Kuvvetlerinin elinde tahmini sayısı 15 olan Rus yapımı MiG uçaklarının teknolojik ömrünün sonuna yaklaşılması da milli güvenlik açısından sorun teşkil ediyor.

Ülkenin hava sahasının korumakla görevli MiG'lerin bakımı yapılamadığı için Savunma Bakanlığı filosunun hayatta kalabilmesi adına ikinci el 6 motor alınması için girişimlerde bulunuldu.

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev, NATO'dan takviye uçak alınması karşılığında Bulgaristan'daki MiG'lerin Ukrayna'ya hibe edilmesine karşı çıkıyor.

Ülke, 2025 yılında kullanım süresi tamamlanacak Rus yapımı MiG'lerin yerini alacak 8 F-16 uçağı için ödeme yapmıştı. Bu uçakların ilkinin, ABD tarafından 2025 yılından sonra Bulgaristan'a yollanması bekleniyor.