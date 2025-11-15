İSTANBUL 17°C / 11°C
Dünya

Komşuda ''ateşkes'' bir kez daha ihlal edildi: Güvenlik güçlerine saldırdılar

Suriye'nin güneyindeki Süveyda ilinde, iç güvenlik güçleri ile yasa dışı silahlı gruplar arasında silahlı çatışma çıktı. Söz konusu çatışmalar bölgedeki kırılgan ateşkesi bir kez daha bozdu.

15 Kasım 2025 Cumartesi 23:48
Komşuda ''ateşkes'' bir kez daha ihlal edildi: Güvenlik güçlerine saldırdılar
Suriye resmi devlet televizyonu el-İhbariye'nin haberine göre, yasa dışı silahlı gruplar Süveyda'nın Valga beldesindeki iç güvenlik güçlerine saldırı düzenledi.

Haberde, saldırı düzenleyerek ateşkesi ihlal eden silahlı gruplarla iç güvenlik güçleri arasında çatışma yaşandığı belirtildi.

SÜVEYDA'DAKİ ÇATIŞMALAR VE İSRAİL SALDIRILARI⁠

⁠Suriye'nin güneyindeki Süveyda ilinde 13 Temmuz'da Bedevi Arap aşiretleri ile Dürzi silahlı gruplar arasında küçük çaplı çatışmalar başladı.

Bölgeye sevk edilen Suriye güvenlik güçlerine, Dürzi grupların saldırılarında onlarca asker öldü.

Güvenlik güçleri ile yerel silahlı Dürzi gruplar arasındaki çatışmaların büyümesinin ardından taraflar arasında ateşkes sağlandı.

Ateşkes kısa sürede bozulurken İsrail ordusu, Suriye güvenlik güçlerini hedef alan saldırılar düzenledi.

İsrail hava kuvvetleri, 16 Temmuz'da Suriye Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi, Genelkurmay Başkanlığı ve Savunma Bakanlığını vurdu.

Süveyda'da aynı gün hükümet ile yerel gruplar arasında ateşkes yeniden sağlanırken, İsrail savaş uçakları Şam ve Dera'ya saldırılar düzenledi.

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ve ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack 16 Eylül'de başkent Şam'daki Tişrin Sarayı'nda bir araya gelmiş, Süveyda'daki olaylar için ortak yol haritasında anlaşıldığı duyurulmuştu.

Yol haritasında, sivillere ve mallarına zarar verenlerin uluslararası sistemle tam koordinasyon içinde soruşturulup hesap vermesinin sağlanacağı, Süveyda'ya insani ve tıbbi yardımların kesintisiz ulaştırılacağı, zarar görenlere tazminat ödeneceği, köy ve kasabaların onarılacağı ve göç edenlerin dönüşünün kolaylaştırılacağı ifade edilmişti.

