Komşuda çoğunluğu Türk ve Müslümanlardan oluşan HÖH Partisi Türkiye'deki seçmenlere seslendi

Avcılar Deniz Köşk Toplantı ve Davet Salonu'nda düzenlenen iftar programında konuşan Karadayı, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra parti teşkilatlarının hemen organize olduğunu, yardımların toplandığını ve deprem bölgesine ulaştırıldığını söyledi.

"Türkiye'nin acısı bizim acımız, sevinci bizim sevincimiz" diyen Karadayı, Türkiye'nin güçlü bir devlet olduğunu ve bu büyük felaketi en kısa sürede atlatacağını ifade etti.

Bulgaristan cumhurbaşkanlığı seçimlerine yaklaşık 100 bin kişinin katılım gösterdiğini ve bu oyların 90 bininin kendilerine geldiğini belirten Karadayı,"Son seçimlerde (Türkiye'deki seçmenlerden) yaklaşık 60 bin katılım oldu. Oyların yüzde 90'ı yine bize geldi ama katılım çok düşüktü. Eminim ki siz bu durumu yorumlamışsınızdır. Önümüzde yeni bir seçim var. Hedefimiz iktidar ortağı olmak. Bu seçimleri başarılı bir şekilde sonuçlandırmayı amaçlıyoruz." diye konuştu.

"TÜRKİYE'DEN DE 113 BİN OY ALIRSAK HÜKÜMET ORTAĞI OLACAĞIZ"

Karadayı, Bulgaristan'da partilerin karşılıklı yürüttüğü nefret politikası nedeniyle iki yıldır hükümet kurulmadığını ifade ederek, bu seçimlerini hayati önem taşıdığını vurguladı.

Hükümet ortağı olmak için desteğe ihtiyaçları olduğunu dile getiren Karadayı, şöyle devam etti:

"Kovid-19 pandemisinden sonra Bulgaristan'da üst üste krizler yaşandı. Ekonomi, sağlık ve enerji alanında yaşanan krizlere bir de siyasi kriz eklendi. Ülke için şu anda en büyük kriz de siyasi. Bu kriz aşılmadıkça diğer krizleri aşmamız mümkün görünmüyor. Bulgaristan'da şu anda yaklaşık 300 bin oy sahibiyiz ve bu 300 bini aşmak istiyoruz. Bu seçimlerde (oy pusulası) numaramız 13. Türkiye'den 13 numaraya 113 bin 13 oy alırsak büyük ihtimalle Bulgaristan parlamentosunda hükümet ortağı olacağız."

Karadayı, Türkiye'de yaşayan Bulgaristan vatandaşı seçmenlere 2 Nisan'da sandık başına gitmeleri çağrısı yaptı.

Partilerinin parlamentodaki sandalye sayısını 49'a çıkarmayı hedeflediklerini belirten Karadayı, bunun için Türkiye ve Avrupa ülkelerindeki Bulgaristan vatandaşlarının desteğinin zorunlu olduğunu söyledi.

Programa Avrupa Parlamentosu Üyesi İlhan Küçük, İstanbul Vali Yardımcısı Özlem Bozkurt Gevrek, Kırcaali Belediye Başkanı Hasan Aziz, HÖH milletvekili adayları, Bulgaristan'daki Türk belediye başkanları, parti temsilcileri ve çok sayıda konuk katıldı.

