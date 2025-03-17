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Dünya

Komşuda deprem! İki günde istifa etti

Yunanistan'da cumartesi yemin ederek görevine başlayan hükümetin iki günlük üyelerinden Kalkınma Bakan Yardımcısı Aristos Doksiadis istifa etti.

AA17 Mart 2025 Pazartesi 15:12 - Güncelleme:
Komşuda deprem! İki günde istifa etti
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Yunanistan'da cuma günü açıklanan kabine değişikliği kapsamında cumartesi yemin ederek görevine başlayan İnovasyon ve Araştırmadan Sorumlu Kalkınma Bakan Yardımcısı Aristos Doksiadis, istifasını duyurdu.

Doksiadis, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Yemin törenimden itibaren muhalefetin beni hedef alarak açtığı etik dışı, gerçek olmayan tezlere dayanan savaş, beni sert politika gerçekliğiyle hemen karşı karşıya getirdi." ifadesini kullandı.

Muhalefetin kendisini özel şirkete ilişkin dava sürecine dahil olduğu iddiasıyla eleştirdiği Doksiadis, 2013'te bu davada suçsuz bulunduğunu anımsattı.

Doksiadis, hayatını bu tür mücadelelerle ziyan etmek istemediği için hem kişisel huzurunun hem de hükümetin korunması adına inovasyon ve araştırmadan sorumlu bakan yardımcılığı görevinden istifasını duyurdu.

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