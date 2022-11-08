Komşuda dikkat çeken olay! Bir Amerikan vatandaşı öldürüldü

Irak'ta yerel basının haberine göre, Bağdat'ın Karrada bölgesinde bir Amerikan vatandaşının kimliği belirsiz kişilerce öldürüldüğü bildirildi.



Olayın faillerinin İngilizce öğretmeni Amerikan vatandaşı Stephen Troel'i önce kaçırmak istedikleri ancak başaramayınca yanlarında taşıdıkları silahla söz konusu şahsı vurdukları kaydedildi.



Haberlerde, olayda ağır yaralanan ve Karrada Devlet Hastanesine kaldırılan Troel'in, burada hayatını kaybettiği ve olayla ilgili bölgede inceleme başlatıldığı ifade edildi.



IRAK YÖNETİMİ İNCELEME BAŞLATTI

Irak hükümeti, Bağdat'ta ABD vatandaşının öldürülmesi olayının araştırılması için soruşturma ve inceleme başlattı.

Irak Başbakanlığından yapılan açıklamaya göre, Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani, ABD vatandaşının Bağdat'ta öldürülmesi olayının açıklığa kavuşturulması ve faillerin hızlı şekilde yakalanması için İçişleri Bakanı Abdulemir eş-Şammari'ye soruşturma ve inceleme komisyonu kurma talimatı verdi. Söz konusu olayla ilgili bakanlığa bağlı güvenlik ve istihbari soruşturma ve inceleme komisyonu kuruldu.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta özel bir eğitim kurumunda İngilizce öğretmeni olarak çalışan bir Amerikan vatandaşı kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısında öldürülmüştü.

Bağdat'ta ABD üssünde de Kanada vatandaşı bir askerin öldüğü iddia edildi.