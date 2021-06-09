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Dünya

Komşuda feci kaza! MIG-29 savaş uçağı Karadeniz'e düştü

Bulgaristan Silahlı Kuvvetlerine ait MIG-29 tipi savaş uçağının Karadeniz'in Şabla Burnu açıklarında düştüğü bildirildi.

AA09 Haziran 2021 Çarşamba 12:02 - Güncelleme: 09 Haziran 2021 Çarşamba 12:02
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Bulgaristan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, tatbikat kapsamında eğitim uçuşu yapan MIG-29 tipi savaş uçağıyla yerel saatle 00.45'te bağlantının koptuğu belirtildi.

Açıklamada, uçağın Karadeniz'in Şabla Burnu açıklarında düştüğü ifade edildi.

Pilotun durumuna ilişkin bilgi verilmeyen açıklamada, arama çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

Bulgaristan Başbakanı Stefan Yanev ve Savunma Bakanı Georgi Panayotov, kazanın yaşandığı bölgeye gitti.

Düşen uçak, "Uluslararası Şabla 2021 Askeri Tatbikatı"na katılıyordu.

7 Haziran'da başlayan ve 11 Haziran'a kadar sürecek tatbikata, ABD, Sırbistan ve Bulgaristan uçaklarının yanı sıra 1500 askeri personel katılıyor.

Uçak kazası yüzünden tatbikat çalışmalarına ara verildi.

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