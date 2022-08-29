Sadr Hareketi'ne bağlı haber kaynaklarının paylaştığı bilgilere göre, bugünkü olaylarda askerlerin açtığı ateş sonucu 8 kişinin öldüğü, 100'ün üzerinde kişinin de yaralandığı aktarıldı.



Yaralılardan bazılarının hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı kaydedildi.

Irak resmi makamlarından ise konuya ilişkin henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.

MUKTEDA SADR SİYASETTEN ÇEKİLDİĞİNİ AÇIKLADI



Irak'ta Sadr Grubu lideri Mukteda Sadr, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla siyasetten çekildiğini açıkladı.

Sadr Grubu'na ait Türbe-i Şerif ile müze dışındaki tüm kurumları kapatmaya karar verdiğini belirten Sadr, "Kutsal Türbe, müze ve şerefli Sadr ailesi mirası dışındaki tüm kurumların kapatıldığını ilan ediyorum. Ölürsem veya öldürülürsem sizden Fatiha ve dualar diliyorum" ifadelerini kullandı.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLDİ

Bu karardan kısa süre sonra Mukteda es-Sadr yanlıları, Bağdat sokaklarına döküldüler ve başkentteki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na girdiler. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı basan Sadr destekçilerinin sarayın bahçesinde bulunan havuza girdikleri görüldü. Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı ise bugün saat 15.30'dan sonra gerilimin tırmandığı başkent Bağdat'ta sokağa çıkma yasağının başlayacağını duyurdu.