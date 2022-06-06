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Dünya

Komşuda 'Hemorajik ateş' can almaya devam ediyor: Ölü sayısı 24'e yükseldi!

Irak'ta 'kanamalı' olarak bilinen 'Hemorajik ateş' nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 24'e ulaştı. Sağlık Bakanlığı, ülke genelinde söz konusu virüse yakalananların sayısının ise 142'ye yükseldiğini bildirdi.

AA6 Haziran 2022 Pazartesi 19:12 - Güncelleme:
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Irak Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülke genelinde son birkaç ayda "Hemorajik ateş" nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 24'e, vaka sayısının da 142'ye yükseldiği belirtildi.

Virüse yakalananların çoğunun ülkenin güney kesiminden olduğuna işaret edilen açıklamada, vakaların artmasından endişe edildiği vurgulandı.

- Irak'ta "Hemorajik ateş" vakaları

"Hemorajik ateş", Irak'ın özellikle elverişsiz koşullarda hayvan yetiştirilen bölgelerinde görülüyor.

Ülkenin güneyindeki Zikar vilayetinde nisan ayında "Hemorajik ateş" teşhisi konulan 9 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından Irak'ta yeni bir salgın endişesi oluşmuştu.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Seyf Bedir, 27 Nisan'da yaptığı açıklamada, "Bu virüs 1970'lerden beri görülüyor. Irak'ta özellikle büyükbaş hayvan yetiştiricilerinin bulunduğu bölgelerde her yıl bu vakalar görülebiliyor. Ancak bu yılki vakalarda artış var." ifadelerini kullanmıştı.

Irak Sağlık Bakanlığı, "Hemorajik ateş" vakalarına ilişkin 4 Haziran'da yaptığı açıklamada, "son birkaç ay içinde 136 kişide bu virüsün tespit edildiğini, ölüm sayısının ise 23'e ulaştığını" duyurmuştu.

  • Irak Sağlık Bakanlığı
  • Irak
  • Hemorajik ateş

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