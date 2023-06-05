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Dünya

Komşuda hükümet kurma çalışmaları sürüyor! Taslak hazırlandı

İki yıldır siyasi krizin sürdüğü Bulgaristan'da Başbakan adayı Nikolay Denkov, kabine taslağını sundu.

AA5 Haziran 2023 Pazartesi 12:45 - Güncelleme:
Komşuda hükümet kurma çalışmaları sürüyor! Taslak hazırlandı
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Hükümet kurmakla görevlendirilen, parlamentoda ikinci büyük grubu olan Değişime Devam Demokratik Bulgaristan (PP-DB) ittifakının başbakan adayı Denkov, kurduğu kabine taslağının yapısı ve bakan listesini Cumhurbaşkanı Rumen Radev'e takdim etti.

Cumhurbaşkanlığında yapılan kısa törende, Denkov, biri başbakan yardımcısı 19 bakandan oluşan kabine yapısını içeren dosyayı sunarken, geçici hükümetten olağan hükümete geçişin sakin ve uyumlu olacağına umut ettiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Rumen Radev, en kısa sürede kabine taslağının güvenoyu için parlamentoya getirileceğini aktararak, "Umarım güven oylamasında milletvekilleri vicdanına göre oy kullanır." dedi.

Ülkeyi 2 yıldır kurduğu geçici hükümetleriyle başkanlık sistemini andıran bir tarzda yöneten Radev, bu uygulamaya son verebilecek Nikolay Denkov'un hükümet kurma girişimlerine sert tepki göstermişti.

- Denkov hükümeti

240 üyeli parlamentoda 63 milletvekilliği olan Değişime Devam–Demokratik Bulgaristan (PP-DB) ittifakının başbakan adayı Denkov, bir koalisyon hükümeti kurmak üzere parlamentoda 69 sandalyeli en büyük grubu olan Bulgaristan'ın Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar (GERB) partisi ile müzakerelerde bulunmuştu.

Kabine taslağında başbakan adayı Denkov, 9 ay bu görevde kalacak. GERB partisini temsil eden eski Avrupa Komisyonu üyesi Mariya Gabriel, bu sürede başbakan yardımcısı ve dışişleri bakanı olacak, ardından bir sonraki 9 ayda Gabriel başbakanlık görevini devralacak.

Denkov, yeni hükümetinin ilk önceliğinin, ülkenin bütçe taslağını parlamentoya sunulması ve kabul edilmesi olacağını bildirdi.

Bulgaristan'da son 2 yıldır süren siyasi kriz nedeniyle ülke 5 kez erken genel seçimlere gitmişti.

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